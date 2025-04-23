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2025年首都大学生系列读书活动发布

2025年04月23日10:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月23日电 （记者李昉）今天是第30个世界读书日。北京市委教育工委发布“书香青春 阅见未来”2025年首都大学生系列读书活动，通过丰富读书活动的形式，探索建立读书长效机制，推进北京高校书香校园建设。

据了解，此次系列读书活动形式多元、内容丰富，涵盖了青春读书会、文化名家进校园、书香校园和“最美图书馆”展示、“我爱上了一本书”短视频征集、“我重读了一部经典”阅读感悟评选等多项活动，激发大学生的阅读热情。

其中，“首都大学生青春读书会”旨在引导广大学生运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，同学们围绕相关著作开展集体阅读。中国人民大学学生战昊煊表示，在青春读书会上，北京高校学生代表从自身经历和原著感悟出发，结合实际各抒己见，让他深刻认识到学好、践行好这一思想的重要意义。

“文化名家进校园活动”是本次活动的亮点之一。北京市委教育工委挖掘、邀请各类文化名家走进校园，全年预计在各大高校举办10场讲座。4月15日在中国人民大学举办的首场活动邀请到了中国当代著名作家、学者王蒙，为学生们带来“语言和文学的魅力”主题讲座，并与大学生亲切互动。

此外，“我爱上了一本书”系列活动正式启动。由北京市委教育工委发起的“我重读了一部经典”活动也同时启动，引导大学生回归经典，再次深入研读文学、哲学、历史等领域的经典作品。北京大学、清华大学、首都师范大学等多所高校将举办丰富的阅读活动，激发学生们的阅读热情。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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