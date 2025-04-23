人民网北京4月23日电 “爱北京·爱科创”行动启动活动日前在中国科学技术馆举办。期间，“爱北京·爱科创”行动方案及主题标志正式发布。

北京市委常委、教育工委书记于英杰表示，“爱北京·爱科创”行动是落实市委教育科技人才一体化小组会议精神的实际行动，是将国际科技创新中心建设与大中小学思想政治教育一体化有机结合起来的创新举措，也是北京市继“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划这一文化中心“大思政课”后，立足国际科技创新中心建设打造的又一堂“大思政课”。

中国科协党组成员于俊清表示，今年是新修订《科普法》实施的第一年，本次“爱北京·爱科创”行动启动活动的举办正当其时，正逢其势，要求科普工作者要面向青少年科技需求和社会关注重点，要深挖科普场馆展览展品等科普资源中蕴含的思政元素，要研究科普活动背后蕴含的思政元素，引导青少年“扣好人生第一粒扣子”。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕介绍，“爱北京·爱科创”行动遵循大中小学生成长特点和“知-情-意-行”认知规律，共设计“可感-科创魅力感受行动”“可知-科创知识研学行动”“可行-科创实践体验行动”“可为-科创力量汇聚行动”等4大模块、10个项目，计划在2025年开展30项育人活动。

据介绍，自本月起，“科创漫步 触碰未来”科创场馆打卡、“科学精神进课堂”研学、科创体验大练兵、科创力量基层行等10个项目、30项育人活动将陆续开展。活动期间还将用好AI、5G全息投影等前沿科技，线上与线下一体推进，实现各类科创教育资源共建共享。（李依环、实习生曲家谊）

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