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智能重构职教生态 图谱赋能专业升级

浙江同济科技职业学院打造职业教育高质量发展新路径

2025年04月23日09:18 |
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在数字经济与产业升级深度融合的背景下，职业教育如何精准对接岗位需求、培养适应时代发展的技能人才？浙江同济科技职业学院（以下简称“同科学院”）以水生态修复技术、工程造价、分布式发电与智能微电网技术三大专业为试点，以人工智能与图谱技术为引擎，构建“岗位—课程—评价”全链路育人体系，探索出一条数智赋能、产教融合的职业教育改革新路径。这一创新实践不仅提升了人才培养的精准性与适应性，更为学生高质量就业探索出了有效可循的实践路径。

以岗位能力模型驱动人才培养方案动态优化

数据驱动，构建动态岗位能力模型。同科学院依托人工智能技术，广泛采集全国超30万条招聘信息（覆盖浙江省内岗位超1.8万个），结合校企合作单位反馈、行业报告与毕业生就业数据，构建动态更新的岗位能力模型。例如，水生态修复技术专业通过分析71592条岗位数据，提炼出水环境检测与治理员、城市水生态景观设计师等15类典型岗位需求，并拆解为技术能力、工具能力与素质能力三大维度，形成精准的能力指标体系。

AI赋能，智能优化人才培养方案。基于岗位能力模型，学校引入生成式AI技术，实现人才培养方案的智能化编制与动态调整。通过课程重复度分析、完整度分析与相似度分析，AI系统可自动生成培养目标、课程体系框架及毕业要求支撑矩阵，并结合行业趋势实时优化。以工程造价专业为例，通过AI分析全国20万条招聘数据，智能匹配造价师、招投标专员等岗位需求，重构课程体系，新增数智施工管理、工程招投标数字化实践等前沿课程，使人才培养方案与市场需求的契合度提升40%。

校企协同，打造“双元育人”新生态。学校与中电建、浙水股份等龙头企业共建产业学院，企业深度参与课程开发、实训基地建设与教学评价。例如，水生态修复技术专业联合企业开发生态水利工程数字化实践课程，将真实工程案例融入教学，实现“课堂即工地、学习即实践”的沉浸式培养。每门课程设置2-3周校企联合项目综合实践，由企业导师与学校教师共同指导学生完成跨专业任务，强化职业能力与岗位适应性。

以数字图谱技术重塑教学新生态

专业图谱：可视化呈现育人全链路。同科学院创新构建“专业图谱—课程图谱—能力图谱”三级可视化体系，以层级关系、前后置关系与关联关系串联知识点、技能点和素养要求，形成结构化系统网络。例如，水生态修复技术专业图谱涵盖12个专业思政大点、273个融合案例，并关联岗位能力、竞赛要求与证书标准，助力学生快速掌握专业整体脉络，明确学习路径。教师可通过图谱精准定位教学重难点，动态调整教学进度，提升教学效率。通过图谱的完整度分析与交叉点挖掘，学校发现并补充了15%的课程内容空白，推动专业群间协同创新。

AI助教：24小时智能伴学新体验。每门专业核心课配备专属AI助教，深度融合DeepSeek大模型，支持多模态交互与个性化学习资源推荐。通过分析学生在图谱上的学习数据，AI助教可实时推送薄弱知识点微课、虚拟实践场景等资源，破解实训资源不足难题。例如，《数智施工管理》课程嵌入AI虚拟工地场景，模拟施工放样、智慧管理等实操环节，强化学生学中做、做中学。学生可根据图谱制定个性化学习计划，学习效率提升30%。

任务引擎：项目式学习激活创新能力。引入“任务路径”教学模式，以真实岗位任务为导向设计跨专业学习项目。例如，工程造价专业学生需完成“某商业综合体造价预算”综合任务，系统实时反馈达成度数据并生成能力画像，助力学生针对性提升。通过专业图谱揭示课程间交叉点，学生可自主探索跨专业融合路径，激发创新思维。

以数据画像驱动教学闭环优化

达成度分析：从经验判断到数据说话。依托“学在同科”智慧教学平台，全过程采集学生课堂互动、图谱学习等数据，构建“项目—课程—专业”三级达成度评价体系。课程层面自动生成技能掌握热力图，专业层面每学期输出AI达成度报告，分析培养目标与岗位需求的匹配度。目前，水生态修复技术专业课程目标达成度提升25%，毕业生对口就业率达93%。

思政评价：隐性育人显性量化。专业思政图谱将“爱国主义”“工匠精神”等抽象价值观转化为可观测的273个融合案例，并通过学习行为数据（如案例点击量、讨论参与度）量化思政教育成效，实现知识传授与价值引领同频共振。同时教务部门可实时监控各课程思政融合情况，优化教学设计。

社会反馈：企业评价提升质量话语权。引入企业导师评分、实习考核与雇主满意度调查，形成多元化评价机制。企业评价权重占比提升至30%—50%，真正实现“人才培养由企业说了算”。相关校企联合评估显示，企业对学生岗位适应能力的满意度较改革前显著提升，重点岗位匹配度达92%。

从专业升级到生态重构

打造“五金”建设标杆。通过知识图谱与AI技术深度应用，同科学院三大试点专业建成“金课”18门、开发“金教材”23部、培育“金师”12人，并获批省级产教融合实训基地（育人项目）10个，形成“专业—课程—师资—基地”协同发展的“五金”生态圈。

服务区域发展。聚焦浙江省“绿色低碳”与“智能建造”战略，同济学院为行业输送大量“能干、肯干、实干”的技能人才，参与杭州智慧河湖建设、钱塘江流域治理等重点工程，真正实现“专业建在产业链上，人才留在需求链上”。

浙江同济科技职业学院以专业图谱为重要载体，破解传统教学中“供需不匹配”“评价不科学”等痛点，构建起“岗位能力引领、图谱技术赋能、多元评价协同”的职教新生态。通过构建岗位群、强化职业性、深化校企协同评价，学校将职业教育与产业需求无缝衔接。

未来，学校将持续深化“数智+职教”融合，为培育新质生产力、服务中国式现代化贡献职教力量。

（来源：中国教育新闻网 文/张勇）

(责编：李依环、熊旭)

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