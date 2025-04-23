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“职”引就业 放飞青年梦想

2025年04月23日08:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，第二届全国大学生职业规划大赛总决赛在湖南长沙举行。自去年10月启动以来，大赛吸引1507万名学生报名参加，覆盖高校超过2700所。

　　从校赛、省赛，到全国总决赛，各地各高校师生参与热情很高。

　　教育部高校学生司（高校毕业生就业服务司）负责人说：“我们着力提高大学生生涯教育和就业指导水平，充分引导高校学生转变就业观念，努力把大赛打造成生涯教育的大课堂，促进高校毕业生高质量充分就业。”

　　以赛促学

　　实现人生价值

　　来自河北工业职业技术大学现代家政服务与管理专业的赵紫彤，这样开始自己的个人展示：“养老是一件专业的事，目前养老行业对护理人才的要求越来越高。”

　　为此，赵紫彤把养老护理员作为自己的求职目标。她分享了自己在养老机构的实习经历，动情地说：“当青春遇见白发，不是时光的错位，而是生命最温暖的相遇。”

　　这是本届大赛的一个缩影。大赛启动伊始，就把做好就业观念引导作为重要内容，引导大学生客观看待个人条件和社会需求，练就过硬本领，在服务国家战略和经济社会发展主战场中实现人生价值。

　　赛场内，选手讲述自己对不同职业的理解和感悟：来自山西通用航空职业技术学院的王雅楠梦想成为一名民航乘务员，她说，“真正的飞翔不是浪漫的幻想，而是用专业守护旅途”；来自淄博职业技术大学的李村，求职方向是信息安全渗透测试工程师，他说：“要让自己的个人价值在服务国家发展中实现跃升。”

　　赛场外，全国高校毕业生就业育人成果主题展、就业育人大讲堂等配套活动也吸引了许多学生驻足。同龄人的求职故事、杰出企业家的就业创业经历，正是不负青春、不负韶华、不负时代的生动写照。

　　通过大赛，我们见证，青春，总能在祖国需要的地方，绽放出绚丽之花。

　　以赛促“就”

　　促进人才对接

　　当大赛遇上求职季，会碰撞出怎样的火花？

　　对此，湖南铁路科技职业技术学院大三学生蒋睿安深有感触。即将于今年6月毕业的他，不久前被中国铁路广州局集团有限公司录用，实现了自己“铁路人”的梦想。

　　“参加大赛的过程就如同经历一次次面试。现场评委都是各行各业的专家，他们帮助我发现不足的同时，提升综合能力。”蒋睿安说，“正是这次参赛经历，让我的求职能力得以不断提升，最终找到满意的工作。”

　　记者在现场看到，每位参赛选手进行职业规划展示后，大赛专门设置“天降offer”或“天降实习offer”环节，不同企业组成的“心选团”现场即可为选手提供实习机会或岗位录用意向，帮助学生深入了解行业企业需求和招聘标准。

　　大赛期间，在中南大学还举办了专场招聘会暨“千校万企”供需对接会，670余家企业和320余所高校齐聚一堂，现场提供就业及实习岗位3万余个。

　　对行业需求的了解多一分，求职的方向就更明晰一分。不少前来参加招聘会的学生认为，在当前找工作的关键时期，这样的供需对接会让他们距离招聘信息更近，给他们的求职道路提供了更加丰富和多样的选择。

　　以赛促教

　　推动就业指导

　　对于来到赛场的老师们来说，通过大赛，他们收获了丰富教学内容的诸多思考。

　　一年前，北京科技大学教师胡琳茹作为参赛选手，参加了首届大赛教师课程教学赛道的比赛；今年，她以指导老师身份带着学生再次加入大赛的紧张角逐中。

　　如今，胡琳茹在学校面向本科生开设大学生职业发展与就业指导课程，在她看来，参与大赛的过程让自己的授课能力得到有效提升，“我把很多选手的参赛案例当作教学案例，为学生提供更多可以借鉴的生涯规划经验”。

　　依托大赛的举办，各地各高校也纷纷“出招”，把就业指导服务做细做实。

　　福建省教育厅在省赛期间组织开展专题培训，吸引全省3600余名毕业班辅导员、就业工作人员、就业部门负责人及骨干教师参与；扬州大学将大赛与日常教学、人才培养环节深度融合，构建“课程+实践+竞赛”三位一体生涯教育体系……

　　“我们以大赛为契机，加强高校和用人单位对接，不断调整人才培养方案，提升人才培养质量，让越来越多的大学毕业生都能找到心仪的工作。”教育部有关负责人说。

　　（据新华社电  记者王鹏、谢樱）

(责编：李昉、郝孟佳)

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