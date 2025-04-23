本报记者 孙亚慧

四川大学锦江学院内，学生借助人工智能技术进行实训学习。

彭勇摄（人民图片）

教育数字化是中国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。《教育强国建设规划纲要》（2024—2035年）明确提出，要提升终身学习公共服务水平、实施国家教育数字化战略、促进人工智能助力教育变革。

日前，教育部等九部门联合印发《关于加快推进教育数字化的意见》（简称《意见》）。在总结国家教育数字化战略行动实施三年来相关经验的基础上，《意见》对未来一个阶段推进教育数字化进行了全面部署。

国家智慧教育公共服务平台扩容升级

教育数字化是当代发展的必然趋势，不仅是教育领域的一场技术革命，更是教育理念、教学模式、教育治理等方面的深刻变革。随着信息技术的飞速发展，数字化为教育带来了前所未有的机遇，让优质教育资源能够更加公平地惠及每一个学习者，为个性化学习、精准教学提供了可能，也为办好人民满意的教育奠定了基础。

据教育部科学技术与信息化司司长周大旺介绍，《意见》总共分七个部分，共22条政策举措。分别从深入推进集成化、全面推进智能化、大力推进国际化、健全教育数字化保障体系、筑牢教育数字化安全屏障等方面作出了相关部署。

今年3月下旬，在教育部实施国家教育数字化战略行动的第3个年头，国家智慧教育公共服务平台2.0智能版向社会发布推出。本报记者了解到，2.0智能版的国家智慧教育公共服务平台将扩容升级，进一步为广大师生提供丰富多样的优质教育资源。

《意见》提出，以国家智慧教育公共服务平台为枢纽，集成各级优质平台、资源、服务，逐步实现入口统一、资源共享、数据融通。围绕基础教育、职业教育、高等教育、终身教育四大领域和德智体美劳五大版块建设汇聚精品资源。鼓励各地各校、行业企业发挥优势开发精品资源。

“面向数字经济和未来产业发展，优化高等教育的学科专业设置，面向先进制造业和现代服务业数字转型的需要，动态调整职业教育专业，推动科研范式变革，完善知识图谱，构建能力图谱，推动课程体系、教材体系、教学体系的智能化升级。”周大旺说。

将人工智能融入教育教学全要素过程

人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，正在影响着各行各业，以前所未有的速度和广度改变着劳动力市场，重构知识的生产，在倒逼人才培养模式改革的同时，也给教育的创新带来了更多的可能性。

为进一步激活人工智能重塑教育的潜能，《意见》明确指出，要全面推进智能化，坚持立德树人、以人为本，培养学生的高阶思维、思考判断能力、实践能力。根据技术发展的形势，调整学科专业布局，培养师生的基础能力，深化人工智能与教、学、管、评、研等场景融合。

武汉理工大学校长杨宗凯认为，要积极建设中国教育人工智能大模型，持续打造一批教育垂直领域的专用大模型，有序开展人工智能教育的应用试点。

“要不断深化人工智能与教育教学全过程的融合，树立在学科建设、人才培养、课程教学、教育管理、科学研究等方面的典型示范，要不断提升管理者的数字化领导力、教师的数字素养，推动教师利用人工智能打造更具高阶性、创新性和挑战度的优质课堂。要注重培养学生的独立思考、解决问题、沟通合作等基本能力，多学段广泛开展人工智能通识教育，塑造适应智能时代、驾驭人工智能的创新人才核心竞争力。”杨宗凯说。

人工智能技术正在融入教育教学的全要素过程。周大旺说：“加快建设‘教育数字地图’，建设基础教育学位预测预警模型、国家人才供需对接大数据平台，建设全国学科大数据信息资源库。通过人工智能技术的深度应用，实现大规模因材施教，提高教育教学的效率和质量，推动教育理念更新和模式的创新。”

构建更高要求、更高标准、更高质量的保障机制

在大力推进国际化方面，《意见》提出，要持续增强数字教育的国际影响力，推动数字教育资源的国际共建共享，打造具有全球影响力的数字教育品牌，赋能人才国际化培养，积极参与全球数字教育的治理，建好国家平台国际版，持续实施“慕课出海”行动，赋能“鲁班工坊”等职教出海项目建设。

“深入推进世界数字教育大会、联盟、期刊、案例、指数，建好数字教育海外学习中心，推动中国数字教育标准成为国际共识。通过国际合作与交流，提升中国数字教育的国际影响力，为全球数字教育发展贡献中国智慧和中国方案。”周大旺说。

在杨宗凯看来，教育数字化发展的每一步，都离不开人、财、物、制度、安全等各类保障协同发力。纵深推进教育数字化，需要构建更高要求、更高标准、更高质量的保障机制。

“要建立多元协同的应用保障，持续升级教育新基建，完善教育数字化标准规范，健全多元化资金保障和分级投入机制，创新评价激励管理制度。要牢固安全屏障，提升平台内容安全保障能力，完善网络信息安全管理制度，强化数据安全防护机制，建设人工智能道德伦理规范，坚持智能向善，避免网络成瘾等问题。”杨宗凯说。

(责编：李昉、郝孟佳)