原标题：2025年浙江计划派遣科技特派员1万人次

记者日前从浙江省科技厅召开的进一步推进科技特派员制度走深走实部署会获悉，浙江将围绕科技特派员工作，聚焦不同主体差异化科技需求，努力在推动分级分类选派服务上实现新突破。会上，浙江省第十六批科技特派员出征。

浙江自2003年启动科技特派员制度试点，20多年间，逐步建立健全科技特派员“1333”工作体系，实现“服务领域由农业向工业转变、服务方式由个人向组团式转变、服务内容由技术攻关向创新链转变”3个转变。2024年，浙江省市县三级联动派遣科技特派员1.1万人次，投入财政专项资金1.38亿元，实施科技项目1628项，培训服务人员15.28万人次。

记者从会上获悉，2025年，浙江计划省市县三级联动派遣科技特派员1万人次，选派超3000名个人科技特派员到乡镇开展技术服务，选派超600个团队科技特派员培育壮大县域特色主导产业，向洞头等5个山区海岛县派驻科技特派团，实现山区海岛县全覆盖。

浙江省科技厅相关负责人表示，2025年，浙江要支持科技特派员作为重大科技项目成果推广的生力军，加快新品种、新技术、新装备、新模式转化应用，积极培育科技综合示范基地、高品质绿色科技展示基地超500个，转化推广新品种、新技术超2000项次，培训服务超30万人次。

此外，浙江将鼓励科技特派员担任企业科技副总，推动科技人才和企业“双向奔赴”，深化组团式科技援疆试点，打造科技援疆全国样板，引导青年科技人员到科技特派员派驻地协助开展科技服务，实现科技特派员“以老带新”。（洪恒飞 记者江耘）

(责编：郝孟佳、李昉)