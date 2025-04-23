原标题：高等教育专业调整优化再提速

继近期北京大学、清华大学、复旦大学等多所高校相继“上新”新书院、新专业后，高等教育专业的整体调整优化再提速。

4月22日，教育部发布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，全国高校新增专业点1839个，调整学位授予门类或修业年限专业点157个，高校撤销专业点1428个、停招2220个。《普通高等学校本科专业目录（2025年）》同步更新发布，新目录包含93个专业类、845种专业，同时增列29种新专业，纳入2025年高考招生。

学科专业是高等教育体系的核心支柱，是人才培养的基础平台。专业动态调整的依据是什么？新专业有何新特点？透露出什么样的人才培养新趋势？

充分体现国家战略、市场需求和科技发展牵引

伴随着全国首个智能分子工程专业落地大连理工大学，兼具数学和自然科学基础与AI技术的创新人才将在这里成长，服务智能制造与高端材料创造的国家战略需求。

而在武汉大学，此次新设的时空信息工程专业，则将重点培养具备时空信息感知、处理与应用能力的高素质复合型人才，推动传统测绘地理信息行业向智能化方向发展。

此外，还有南昌大学等高校新设的老年医学与健康专业，上海交通大学新设的人居设计专业等。记者梳理发现，此次“上新”的29种专业中，国家战略、市场需求和科技发展牵引指向明显。

而不少曾经的“热门专业”则因无法与市场经济发展匹配而被撤销。此前，就有多所高校相继表示将撤销音乐学、表演、动画、保险学、药物制剂、中药学等本科专业布点。

一增一减之间，凸显的是国之所需民之所盼，强化的是高校专业设置对国家战略急需和高质量发展的适配度。

教育部高等教育司相关负责人表示，教育部已正式确立本科专业目录年度更新发布机制：“如在服务国家战略方面，增设了区域国别学、碳中和科学与工程、海洋科学与技术、健康与医疗保障等专业；面向科技发展前沿，增设了智能分子工程、医疗器械与装备工程、时空信息工程等专业；主动适应市场需求，增设了国际邮轮管理、航空运动、药物经济与管理等专业。同时，聚焦人工智能赋能经济社会发展，增设人工智能教育、智能视听工程、数字戏剧等专业。”

对此，受访专家认为，未来高校应以专业调整为抓手，着眼国家战略和区域经济社会需求，瞄准市场和技术的新变化，充分评估学校自身优势与专业特色，整合优势资源，做强做优特色专业。

交叉融合成新专业建设关键词

前述智能分子工程专业，涉及新材料、精准医疗、能源转型、电子信息等诸多领域；在南京特殊教育师范学院新设的舞蹈治疗专业，则将舞蹈艺术与心理治疗相结合，致力培养兼具舞蹈技能与康复医学知识的复合型人才……记者梳理发现，与近年来高等教育专业调整的导向一致，此次“上新”的本科专业特色鲜明，交叉融合再次成为关键词。

“在专业设置过程中，我们以‘新工科、新医科、新农科、新文科’建设为引领，推动专业交叉融合再出新。”教育部高等教育司相关负责人表示。

对此，浙江师范大学资深教授、中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任兼秘书长马陆亭分析：“当前科技革命浪潮飞卷、社会发展日新月异，我们无法再以单一学科知识加以应对，多学科交叉是新专业建设的必由之路。”

受访专家进一步指出，面对学科交叉融合趋势，如何有效融通不同学科间的知识体系，在新设专业形成具有特色的教学模式和课程体系，着力解决教师跨院系合作、交叉研究学术评价、资源共建共享等制约学科交叉发展的关键难题，成为摆在高校面前的挑战，“切忌将课程、师资拼盘式排列组合”。

首次建立战略急需专业超常设置机制

值得注意的是，此次增设的29种新专业中，“低空技术与工程”专业成为热门，共有北京航空航天大学、北京理工大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、华南理工大学、西北工业大学等6所“双一流”高校设立，将于今年9月招收第一批学生。

记者了解到，这一专业是通过教育部首次建立的战略急需专业超常设置机制超常增设的。

“对于中央最新部署、高度关注的战略领域，开辟相关专业设置即时响应绿色通道，突破集中申报时间限制，主动指导有条件、有基础的高校积极论证、筹设相关专业，集中资源和力量进行优先布局。”教育部高等教育司相关负责人透露，高校专业备案或审批工作每年集中进行一次，一般在7月启动。去年9月，在集中申报期之后，教育部主动服务低空经济快速发展需要，指导北京航空航天大学等6所高校开展论证，超常增设了低空技术与工程专业。

此外，在专业设置过程中，兼顾快速响应国家战略需求、统筹优化专业结构和保障新设专业建设质量，教育部也进一步分类细化了高校申报增设专业的工作机制。

该负责人介绍：“一是针对一般专业实行预申报制度。高校申报增设专业须列入学校发展规划，原则上提前1年进行预申报。目的是推动高校加强规划，根据社会人才需求、本校办学条件等提前谋划新增专业，有效避免一哄而上、盲目追逐热点设专业。二是针对区域发展急需专业，在集中申报时予以支持。对于因各种原因未进行预申报的专业，如属于各省（区、市）产业发展急需专业，经省级教育行政部门同意，高校仍可申报。”例如，在2024年度申报工作中，超三分之二的专业是2023年预申报的，其余专业未作预申报，但在有关省级教育行政部门和高校提交专业急需说明后，依然完成了专业申报。

据介绍，为推动各地各高校主动服务产业发展需要调整优化专业结构，去年教育部在5省市开展了提升高校专业设置与区域发展匹配度试点，20多个省份建立本科专业建设差异化支持制度，将服务产业能力作为重要指标，优化专业监测评价体系，通过调整专业生均教育经费等举措，有的放矢优化资源配置，提升专业与产业的适配性。目前全国高校本科专业布点共有6.28万个。教育部将进一步强化专业设置与就业工作的联动，指导高校持续调整优化存量专业，加强各领域人才需求预测分析，不断增强高等教育与经济社会发展的契合度。

（记者 邓晖 通讯员 江盛盈）

(责编：李昉、郝孟佳)