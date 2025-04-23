原标题：新疆农科院成功转让6个农作物品种

4月21日，记者从新疆维吾尔自治区农业科学院（以下简称“新疆农科院”）获悉，该院日前与3家制种企业签约，成功转让6个农作物品种，签约总金额达965万元。作为院企合作的重要成果，一粒粒种子将从实验室走向生产线，有助于进一步夯实“种子芯片”底座，保障粮食安全。

此次转让的6个农作物品种包括5个小麦品种和1个棉花品种，转让金额分别为465万元和500万元。

新疆农科院作物研究所副所长张跃强介绍，小麦生物育种与遗传生理创新团队多年来紧盯市场需求，在新疆多地布局小麦育种和示范基地，不断研发小麦优质品种。此次转让的5个小麦品种均为春小麦，通过示范种植，实现了产量、品质和抗性的协同提升。

“我们有科研优势，企业有资金和市场优势。院企通过成果转化打通产学研链条，推动优质新品种规模化种植，实现粮食稳产增产。”张跃强说。

新疆金天山农业科技有限责任公司此次将小麦品种“核春3号”收入囊中。该公司总经理王煜介绍，公司此前多次前往示范田进行观摩，实地验证了新品种的各个性状特征。此次品种转让后，公司还将继续与新疆农科院开展技术合作，深挖“核春3号”品种潜力，力争明年推广种植面积达到10万亩。

“这次我们转让的品种是去年获得国家审定的‘鲁棉337’。”新疆农科院棉花研究所副所长孔杰告诉记者，作为我国西北内陆棉区首批通过审定的抗虫棉品种之一，“鲁棉337”由新疆农科院联合山东省农业科学院选育。该品种具有丰产性好、品质优良、抗棉铃虫等特性，在南疆进行小面积种植后增产效果明显。

据了解，2020年至2024年，新疆农科院培育的31个棉花品种与18家企业成功“牵手”，到位转化资金达2194万元。

新疆农科院党委委员、副院长阿里甫·艾尔西表示，这次签约的6个品种，都是针对生产实际需要自主选育。下一步，新疆农科院将加快关键核心技术协同攻关，提高重大成果产出能力。同时，新疆农科院将坚持创新导向和市场导向并重的科研成果评价激励机制，加速成果转移转化，让更多科研成果从实验室走向生产线。（记者梁乐 通讯员杨波）

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