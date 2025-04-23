原标题：打造一支“不走的科技服务团”

“去年这个时候，全区也出现了大范围降温天气，而且持续时间长，给春播带来不小挑战。在这个关键节点，科技服务团帮我们顺利推进春播工作，感谢所有专家的辛苦付出！”宁夏银川市贺兰县农业农村局副局长、农业技术推广服务中心主任吴昊林近日对科技日报记者说。

在宁夏，科技服务团服务并非贺兰县专属。全区共有22个县（市、区），各地农户都能享受到这种“VIP”服务。

这要归功于宁夏农林科学院。该院组建的科技服务团覆盖宁夏所有县（市、区）及葡萄酒园区，2024年指导服务800余个企业、合作社和种养大户，帮助2410户农户，累计梳理并解决农业生产中的实际问题350余个。

从零散帮扶到集中服务

鲜红的草莓、翠绿的西红柿苗……初春时节，银川市金凤区良田镇和顺新村的设施大棚里生机勃勃。科技服务团的到来，为当地设施农业产业升级按下“快进键”。

“近年来，金凤区依托既有资源打造区域特色产业品牌，进一步提升蔬菜瓜果等支柱产业质效，虽然发展迅速，但也存在技术装备水平低、抗灾减灾能力弱等问题。”宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所助理研究员、金凤区科技服务团团长海云瑞坦言。

按照宁夏农林科学院2025年春耕备耕科技服务座谈会的安排，金凤区科技服务团积极与相关部门对接，2月26日以来深入良田镇，调研种植大户、合作社等在农业生产中遇到的困难，并进行全过程、全方位技术指导。

几乎在同一时间，固原市西吉县红耀乡邀请宁夏农林科学院派驻西吉县的科技服务团专家、县农业农村局专业技术人员、全乡马铃薯种植和销售大户齐聚一堂，围绕马铃薯产业高质量发展主题进行座谈。服务团专家围绕种植户提出的品种选择、生产种植、储藏销售等方面存在的问题，逐一进行详细解答。

从2024年起，有很多这样的科技服务团“飞入”宁夏“寻常农户家”。“以前，我院各个科研团队零散地开展科技服务，有效果，但影响力不是很大。”宁夏农林科学院党组书记刘常青向记者介绍，2024年，宁夏农林科学院首次有组织地开展春耕备耕和全年农业生产科技服务活动，整合全院力量遴选出158名专家组建23个科技服务团，下沉到22个县（市、区）和葡萄酒园区开展服务。

从单打独斗到协同作战

“他们的‘343’工作法，让我们老百姓心里特别踏实。”提起科技服务团，良田镇植物园新二村村民秦志俊喜笑颜开。

“343”工作法，即宁夏农林科学院要求各科技服务团通过“驻村集中服务、及时跟进服务、线上随时服务”3种方式，落实“联合当地科技人员共同服务、主动公开服务团信息方便服务、包干解决技术问题主动服务、分级分类开展培训拓展服务”4个服务模式，践行“做给农民看、带着农民干、帮着农民赚”3个行动，围绕春耕备耕集中7天时间蹲点驻村开展科技服务，在“秋收、秋耕、秋种”农时节点集中1个月时间提供科技指导。

尤其值得一提的是，各科技服务团联合当地科技人员共同服务，变单打独斗为协同作战。

“科技服务团联合科技特派员队伍，协同开展技术指导、技能培训、成果推介和技术服务，打造出一支‘不走的科技服务团’。”宁夏农林科学院党组副书记赵兵介绍。

良田镇植物园新二村主要种植草莓、番茄、吊瓜等，零星种植樱桃和葡萄。金凤区科技服务团调研发现，当地设施温室生产中最大的问题是长期连作导致土壤中根结线虫病害频发，很多温室都有死苗现象，影响果蔬正常生长。

针对这种现象，专家建议农户对土传病害较轻的地块，采用太阳能高温闷棚技术进行处理；对于土传病害较重的设施土壤，采用土壤消毒剂及高温闷棚技术，对土壤进行消毒。

与此同时，在宁夏农鑫汇农业科技有限公司总经理、科技特派员禹陆元的带领下，该村在银川率先引进无土基质栽培高架草莓技术，有效解决了“病土”问题。一排排错落有致的棚架下，草莓苗在基质方格里茁壮生长，既能吸收充足养分，又不易感染病虫害。这一创新，让草莓单价至少提升了50%。

从授人以鱼到授人以渔

不久前，宁夏地区奶牛、肉牛健康养殖及疾病预警高质量发展高级研修班在吴忠市同心县举行。宁夏种牛生物科技有限公司兽医繁育组主管周德龙带着问题而来。“新生犊牛腹泻很常见，但如果长期这样，会影响生长发育，牛会变成‘僵牛’。改善环境卫生情况以及使用药物后，有了一定效果，但问题没有完全解决，这次想听听专家怎么说。”周德龙说。

恰巧，在此次研修班上，同心县科技服务团团长、宁夏农林科学院动物科学研究所副所长、宁夏肉牛疫病预警与防治科技创新团队带头人王建东，带来了关于肉牛疾病防治与诊断技术的授课内容。“无论何种原因引起腹泻，发病犊牛的临床表现大多是一致的，具体可以分为由大肠杆菌引起、沙门氏菌引起等情况……”王建东滔滔不绝答疑解惑，学员们认真聆听。

在刘常青看来，授人以鱼不如授人以渔。2024年，宁夏农林科学院全院科技服务团组织基层农技骨干、种养大户、企业技术负责人等群体分层级、分类型开展培训，共计培养“土专家”“田秀才”“赤脚兽医”470余人。

通过科技服务团的面对面教授、手把手指导，宁夏各地农业生产迈上了新台阶。科技服务团的足迹遍布宁夏各地：在石嘴山市平罗县，对11家小麦种植企业、合作社4500亩以上种植基地开展技术指导及后续管理，以科技支撑小麦单产提升；在吴忠市红寺堡区，联合龙头企业百瑞源枸杞股份有限公司发掘枸杞园寄生性天敌资源，并将相关生物防控技术推广至2000亩地，显著提升蚜虫防控效果；在中卫市沙坡头区，协助完成第七届“中国农民丰收节”暨沙坡头旱苹果推介会，有效促进苹果、牛羊、设施蔬菜等产业高质量发展；在固原市西吉县，指导种薯生产企业宁夏佳立马铃薯产业有限公司建起马铃薯疮痂病综合防控技术体系，使公司原原种生产每亩减少损失3.6万元，每亩降低蛭石更换成本1.2万元……

科技服务团的工作还在继续。“我们将充分运用‘线上+线下’服务模式，探索实行科技服务项目化管理模式。以我院科技服务团为平台，我们将构建‘科技部门+产业部门+企业+农户’的科技服务模式，并建立‘平时沟通+定期督查’长效督导机制，为宁夏农业产业高质量发展贡献智慧和力量。”赵兵表示。（记者 王迎霞 通讯员 马婷慧）

(责编：郝孟佳、李昉)