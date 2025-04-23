原标题：耐药真菌“克星”问世

记者4月21日从中国药科大学获悉，该校研究团队联合山东大学团队从微生物基因组中挖掘并生物合成出具有全新作用机制的抗真菌化合物Mandimycin。该化合物对多种多重耐药真菌病原体展现出强效且广谱的杀菌活性，有望成为防御耐药真菌病原体感染的新“武器”。相关研究成果日前刊发在国际学术期刊《自然》上。

在这项最新研究中，研究团队提出了一种天然产物发现策略，将研究重点聚焦于多烯大环内酯类抗生素家族。该家族因其结构多样、抗真菌活性强、广谱性好以及产生耐药性的可能性低而被选中。

为此，团队构建起一个包含31.6万株微生物基因组的庞大数据库，收集了170多万条生物合成基因簇序列信息，并利用生物信息技术锁定了关键的生物合成基因簇。

通过复杂的生物合成过程，团队成功制备出抗真菌化合物Mandimycin。“研究表明，Mandimycin能够靶向多种磷脂分子，导致重要离子外排，从而有效破坏真菌细胞膜。”论文的共同通讯作者、中国药科大学教授王宗强介绍，这一化合物不仅能杀灭耐药真菌，还显著降低了传统多烯类抗真菌药物靶向甾醇所带来的潜在副作用。

论文第一作者、中国药科大学多靶标天然药物全国重点实验室博士研究生邓启森介绍，团队进一步研究发现，Mandimycin几乎对所有真菌均表现出显著的杀菌活性。

王宗强认为，Mandimycin具有极大的开发潜力，有望成为应对临床耐药真菌感染的新一代抗生素，但其靶向磷脂的机制也可能带来潜在的安全性问题。“我们将继续深入探索其选择性靶向机制，并全面评估其临床安全性与有效性。”王宗强说。（记者金凤）

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