原标题：深圳大学医疗保障研究院揭牌

近日，深圳大学深圳医疗保障研究院（以下简称“研究院”）揭牌成立。研究院将依托深圳大学多学科优势，整合医学、管理学、经济学、计算机科学、社会学、法学等领域的资源，着力打造集理论研究、政策咨询、人才培养和社会服务于一体的高水平研究平台。

研究院由深圳大学与深圳市医疗保障局合作共建，旨在响应国家深化医疗保障制度改革的号召，加强多层次医疗保障制度体系、医保资源优化配置、医保数字化转型等课题研究，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，助力深圳医疗保障事业高质量发展。

“研究院的成立标志着深圳大学的医保研究迈上一个新台阶。”深圳大学校长、中国科学院院士毛军发说，与深圳市医疗保障局共建医疗保障研究院，既是符合国家战略的重要举措，也是响应“四个面向”中“面向人民生命健康”的重要抓手，更是深化教育合作、推动产学研联动的生动实践。

据悉，研究院主要研究方向包括医疗保障制度优化与创新、医保支付方式改革、医保基金监管与风险控制、医保信息化与智能化等。研究院将重点围绕医疗保障制度的覆盖面、筹资机制、支付方式、管理效率等问题，开展国际和国内比较研究、公平性与可持续性研究等。

深圳市医疗保障局副局长单友亮表示，将全力支持深圳大学开拓新的医保改革创新实践，汇聚全国经验，产出更多精品研究成果，打造医保支付深圳品牌，走出一条跨学科融合、差异化发展的道路。

另外，研究院还将深入研究医保基金监管的体制机制、风险评估和防控策略，推动人工智能等新技术在医保领域的应用。

在揭牌仪式上，深圳大学与深圳市医疗保障局签署战略合作协议和研究院课题研究合作协议。（记者罗云鹏 通讯员杨琳茜）

(责编：郝孟佳、李昉)