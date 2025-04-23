打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

深圳大学医疗保障研究院揭牌

2025年04月23日08:26 | 来源：科技日报
小字号

原标题：深圳大学医疗保障研究院揭牌

　　近日，深圳大学深圳医疗保障研究院（以下简称“研究院”）揭牌成立。研究院将依托深圳大学多学科优势，整合医学、管理学、经济学、计算机科学、社会学、法学等领域的资源，着力打造集理论研究、政策咨询、人才培养和社会服务于一体的高水平研究平台。

　　研究院由深圳大学与深圳市医疗保障局合作共建，旨在响应国家深化医疗保障制度改革的号召，加强多层次医疗保障制度体系、医保资源优化配置、医保数字化转型等课题研究，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，助力深圳医疗保障事业高质量发展。

　　“研究院的成立标志着深圳大学的医保研究迈上一个新台阶。”深圳大学校长、中国科学院院士毛军发说，与深圳市医疗保障局共建医疗保障研究院，既是符合国家战略的重要举措，也是响应“四个面向”中“面向人民生命健康”的重要抓手，更是深化教育合作、推动产学研联动的生动实践。

　　据悉，研究院主要研究方向包括医疗保障制度优化与创新、医保支付方式改革、医保基金监管与风险控制、医保信息化与智能化等。研究院将重点围绕医疗保障制度的覆盖面、筹资机制、支付方式、管理效率等问题，开展国际和国内比较研究、公平性与可持续性研究等。

　　深圳市医疗保障局副局长单友亮表示，将全力支持深圳大学开拓新的医保改革创新实践，汇聚全国经验，产出更多精品研究成果，打造医保支付深圳品牌，走出一条跨学科融合、差异化发展的道路。

　　另外，研究院还将深入研究医保基金监管的体制机制、风险评估和防控策略，推动人工智能等新技术在医保领域的应用。

　　在揭牌仪式上，深圳大学与深圳市医疗保障局签署战略合作协议和研究院课题研究合作协议。（记者罗云鹏 通讯员杨琳茜）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部