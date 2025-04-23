原标题：三峡大学成立数智研究院

近日，以“孪生水利筑基 数智赋能未来”为主题的科技产业创新融合发展研讨会暨三峡数智研究院成立大会在三峡大学举行。

三峡数智研究院由三峡大学牵头组建，汇聚政产学研多方力量。该研究院以长江三峡生态圈为依托，聚焦数字孪生水利、智慧流域管理等前沿领域，构建了涵盖“技术研发—成果转化—产业孵化”全链条的创新体系。

“这是学校主动服务国家重大战略需求的体现。”三峡大学党委书记何伟军说，研究院将充分发挥该校水利电力学科优势，着力攻克数字孪生、智能感知等关键技术，培育既懂专业知识又懂技术的复合型人才。

三峡大学校长黄艳介绍，数字技术正重塑水利学科范式，该研究院将推动人工智能与水利学科深度融合，建设智慧水利创新实验室，研发流域级数字孪生操作系统。该研究院将通过构建“三算融通”技术体系，实现水文监测数据实时映射、洪涝灾害智能预警等功能，为长江生态保护与水电工程智能化提供解决方案。

宜昌市市长陈红辉表示，宜昌市将构建“热带雨林式”创新生态，在政策扶持、场景应用等方面为三峡数智研究院提供全方位支持。

据悉，成立三峡数智研究院，是三峡大学响应国家“数字中国”战略、推动长江经济带高质量发展、助力湖北加快建成中部地区崛起重要战略支点的又一创新举措。这一举措通过搭建开放协同的创新平台，有效整合长江沿线科技资源，推动数字产业化和产业数字化双向赋能，为新时代“治水兴国”战略注入强劲动能。

在揭牌仪式上，三峡大学分别与澳门科技大学、三峡水运新通道公司签订战略合作协议，在人才培养、科研攻关、平台共建等方面开展深度合作，推动数字技术与传统水利工程深度融合。（记者吴纯新 通讯员肖建平 杨叶）

(责编：郝孟佳、李昉)