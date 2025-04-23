打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

《国际中文教育核心期刊目录》首次发布

20种高水平期刊入选

2025年04月23日05:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月22日电  （记者武少民、李家鼎）4月22日，世界汉语教学学会在教育部中外语言交流合作中心发布《国际中文教育核心期刊目录》。在教育部中外语言交流合作中心指导下，世界汉语教学学会充分发挥学术组织作用，广泛吸收学界业界专家学者意见，通过定性与定量相结合的融合性评价，从“质量、业绩、贡献、影响”等多维度入手，对国际中文教育期刊进行全面综合评价。《国际中文教育核心期刊目录》是首次发布的国际中文教育期刊专业性评价。

　　世界汉语教学学会会长、天津师范大学原校长钟英华介绍，首次入选的共有20种高水平期刊。首次发布后，每两年发布一次。核心期刊目录瞄准国际中文教育重大命题和理论实践前沿，主动对接学界业界科研项目规划，刊发具有前瞻性、引领性，有学理深度和学术厚度的高质量论文，助力构建中国学术话语体系。核心期刊目录将成为普通高校、教育机构学科专业建设、成果认定和专业技术职务评聘的重要依据，有助于海外中文教育机构人才培养和评价体系建设，形成国际学术期刊国际中文教育期刊专栏建设标准。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月23日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部