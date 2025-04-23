20种高水平期刊入选

本报北京4月22日电 （记者武少民、李家鼎）4月22日，世界汉语教学学会在教育部中外语言交流合作中心发布《国际中文教育核心期刊目录》。在教育部中外语言交流合作中心指导下，世界汉语教学学会充分发挥学术组织作用，广泛吸收学界业界专家学者意见，通过定性与定量相结合的融合性评价，从“质量、业绩、贡献、影响”等多维度入手，对国际中文教育期刊进行全面综合评价。《国际中文教育核心期刊目录》是首次发布的国际中文教育期刊专业性评价。

世界汉语教学学会会长、天津师范大学原校长钟英华介绍，首次入选的共有20种高水平期刊。首次发布后，每两年发布一次。核心期刊目录瞄准国际中文教育重大命题和理论实践前沿，主动对接学界业界科研项目规划，刊发具有前瞻性、引领性，有学理深度和学术厚度的高质量论文，助力构建中国学术话语体系。核心期刊目录将成为普通高校、教育机构学科专业建设、成果认定和专业技术职务评聘的重要依据，有助于海外中文教育机构人才培养和评价体系建设，形成国际学术期刊国际中文教育期刊专栏建设标准。

《 人民日报 》（ 2025年04月23日 06 版）

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