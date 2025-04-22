如何做好对青年的思想引领，是一篇大文章。文艺领域如何从供给侧改革的角度出发，打造和供给青年人喜闻乐见的正能量好产品，在耳濡目染中实现对党的创新理论的青年化阐释、实现社会主义核心价值观的传播和认同，是必不可少的重要工作。2024年9月30日，由北京人民艺术剧院指导、中国人民大学在校学生演出的原创剧目《陕北公学》登上北京艺术中心的舞台。这是2024年北京人艺落实“‘京’彩文化·青春绽放”行动计划，推进文艺行“大团小团手拉手”的一次生动实践。

原标题：高校原创文化精品 | 中国人民大学“新”青年上演“老”话剧

《陕北公学》是中国人民大学在2021年庆祝中国共产党成立100周年之际，紧密结合党史学习教育创作编排的精品原创话剧，讲述了中国人民大学前身陕北公学在抗日烽火中诞生，在党的关怀下发展壮大的故事。话剧围绕“为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人”的根本问题，全景展现中国共产党创办新型高等教育的光辉历程，再现了陕北公学艰苦创业、为党育人、为国育才的场景。截至目前，《陕北公学》已连续四年作为人大新生入学必修的“校史第一课”面向全校师生演出，受到了陕北公学校友、全校师生、广大校友及各界社会人士的一致好评。作为学校“以文化人、以文育人”的重要创新载体，被同学们亲切地称为“母校赠送的见面礼”“学习党史的剧场课”。

图：《陕北公学》话剧剧照：陕北公学学子，毕业上前线！

《陕北公学》剧情简介

抗战全面爆发后，为拯救民族于危难，众多爱国青年壮志逆行，从全国各地来到革命圣地延安。为了把大批爱国青年培养成为优秀的抗战干部，1937年7月底，中共中央决定创办一所以“实施国防教育，培养抗战人才”为目标的学校，委托林伯渠、吴玉章、董必武、徐特立、张云逸、成仿吾等热心教育事业的同志进行筹备，陕北公学应运而生。

陕北公学自1937年8月开始接收学生，到1937年11月1日正式开学。在毛泽东主席的亲自关心下，成仿吾校长带领邵式平、周纯全等同志，克服重重困难，在延河之滨创办起一所崭新的革命干部学校。陕北公学以革命的政治教育为主，兼顾民众运动和政府工作教育、军事教育与劳动教育。李凡夫的《社会科学概论》、何干之的《抗日民族统一战线》、艾思奇的《辩证唯物主义》等代表课程，逐步发展为一整套革命的教育制度和教学方法。

陕北公学的同学来自四面八方，出身也各不相同。来自四川革命世家的杨白冰、从白区突破封锁未到延安的邓友梅，还有来自朝鲜、马来亚等地的革命青年郑律成、陈日梅、廖冰等。同学们怀揣赤诚信仰，从天南海北汇聚于延安，最终走向了各行各业的第一线，成为了建立新中国、建设新中国的顶梁柱。

1938年7月7日，陕北公学看花宫分校于抗日战争一周年纪念日正式开学。同学们在刻苦学习的同时，也不忘以各种方式动员百姓参加抗战，通过陕北公学流动剧团、陕北公学女生队等传播革命信念，在历史岁月中留下了不灭的印记。

1939年7月9日，在全校师生出征晋东南前的会议上，毛泽东给各师生赠送了“三个法宝”：统一战线、游击战争、革命中心的团结。这正是毛主席总结中国革命胜利“三大法宝”的思想雏形。

1939年夏，陕北公学并入华北联合大学。先后一年零十个月里，陕北公学用跑步的速度开展抗战教育，为抗日战争培养了六千多名干部，把“忠诚、团结、紧张、活泼”的校风带到各条战线上去，代代相传，直至今日。陕北公学的那一抹红，始终是人大人的生命底色。

《陕北公学》职员表

艺术指导：唐烨

表演指导：付瑶 导 演：葛袁亮

舞美监制：马双河 编 剧：陈予婧

灯光设计：郑鹏飞 统筹监制：张煦昀

舞美设计：孙亚乐 执行导演：张唯杰

服装设计：吕行良 导演助理：彭友

化妆设计：孙璐璐 执行制作：袁铭沁 张啸文

效果设计：王瑶 音效执行：広野彩衣

策 划：兰启彪 宣 传：吕韦谦

制作统筹：陈利 服 装：陈雪琪

舞台监督：王谷川

舞台监督：许一孟 吴佩泽 金润炀 糜仕旺 贺腾远 郭沾韬 阿依波塔·巴河提江 钟 诺 李颖萱 徐楹林 王琨翔 曹可欣 吕韦谦 冯紫涵 宋逍

作者：中国人民大学校团委

(责编：李昉、熊旭)