原标题：“大思政课”何以为大

《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》提出“实施国家教育数字化战略”“促进人工智能助力教育变革”，进一步“推动思想政治工作与信息技术深度融合”。面对新要求，要与时俱进地开展“大思政课”建设，创新教学方式方法，深入理解并切实解决好“大思政课”何以为大、何以善用等根本问题。

“大思政课”何以为大

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，“大思政课”是实现校内校外、线上线下同频共振的系统工程。“大思政课”既有传统思政课的一般特性与要求，又需要在其内涵与外延上深化拓展。

“大格局”是“大思政课”建设的基础。思政课承载着为党育人、为国育才的重大任务，其目标在于铸魂育人，培养学生正确的价值观和道德观，塑造具有“大格局”的时代新人。这种教育目标具有深远的政治意义和社会价值，是思政课之“大”的首要体现。

“大先生”是“大思政课”建设的核心。高校专职思政课教师、专业课教师、高校辅导员以及行业专家等共同构成了“大思政课”的“大先生”，凝聚培根铸魂的育人合力。中国特有的教育家精神是高校思政课“大先生”职业素养的应然追求，为“大思政课”建设提供了深层引领与价值支撑。

“大平台”是“大思政课”建设的载体。人工智能、5G网络、大数据、虚拟仿真等数字技术为“大思政课”建设提供了丰富的平台载体，能够实现优质教学资源共建共享、跨时空教学场景智能互动、教育成效数字化闭环管理评估等。这类数字化学习平台的运用，不仅能丰富思政教育形式，更好开展思想育人、文化育人等活动，还可以满足学生精神文化需求，切实增强高校思想政治教育的智能化。

“大作为”是“大思政课”建设的目标。思政课需要社会各方力量的共同参与。近年来，思政课建设通过整合社会资源、搭建实践平台、吸纳社会人才等方式不断拓展教育空间，更加紧密地联系社会实际和学生生活，提高了针对性和实效性。

“大思政课”如何做“大”

当今时代，数字技术作为科技革命和产业变革的先导力量，日益融入经济社会发展各领域全过程。“大思政课”建设应充分发挥数字化技术的链接作用，有效整合校内外育人资源，形成以新技术双向赋能的“大思政课”变革枢纽，实现以“小”建“大”。

以“小支点”撬动“大课堂”，实现思政育人全员化。“小支点”即打造各具特色的微小模块，如利用微视频、微平台、微品牌、微实践等拓展课堂教学主渠道，将思政课程和课程思政相融、专业课程与通识课程相接、学科文化和思政育人相交、理论教育和实践育人相连，增强教学体验感，激发师生全员参与热情。

以“小端口”链接“大资源”，实现资源供给多样化。“小端口”即创设富含各种素材的资源库，如智库研究资源库、校外基地资源库、社会实践资源库等。通过全方位整合各类思政育人素材，用理论讲思政、用学术讲思政、用体验讲思政、用实践讲思政，满足不同场景、不同人群需求，让思政课堂更精准更灵活。

以“小窗口”释放“大能量”，实现受众传播精准化。“小窗口”就是以数字技术为基础的各类模式，如立体化传播矩阵、即时化反馈交互空间、个性化学习路径等。立体化传播矩阵要以数字思政平台为中心，相应平台分别组成视频矩阵、文字矩阵和图片矩阵，形成“一体三翼”传播格局。即时化反馈交互空间要通过每日学情分析，调整推送策略并同步打造交互空间，强化信息交流，也为后期算法推荐奠定数据基础。个性化学习路径则要利用大数据、人工智能等新技术，实现平台从“要什么推什么”向“缺什么推什么”跃迁，有助于完善学生知识图谱。

“大思政课”何以善用

高校要在“善用”上出实招、求实效，遵循教育规律和人才成长规律，运用青年话语体系，推出符合学生期待、赢得学生喜爱的课程内容，让“大思政课”“活”起来。

要立足“活”的学情，精准描绘学生画像。“大思政课”建设只有明晰学生想什么，才能设计出激发学生兴趣的教学内容，实现精准育人。因此，要建立健全线上线下双线并行的师生互通机制，辅之以云计算、大数据、人工智能等信息技术，实时收集、分析大学生动态学习数据，让学情直观可视。基于此描绘出学生画像，建立起学情“雷达图”，制定更精准的特色化育人方案，促进学生全面发展。

要立足“活”的历史，巧妙用好鲜活素材。中华民族拥有悠久历史和灿烂文化，在人类文明史上独树一帜。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。“大思政课”建设要善于从历史和时代中汲取经验智慧，从中国特色社会主义伟大实践中挖掘贴近学生的生动案例，坚定历史底气，讲好中国故事，讲清中国优势，讲透中国理论。

要立足“活”的技术，聚焦内容形式创新。数字技术的全面融合和颠覆性创新，已成为推动经济社会发展的新引擎。“大思政课”建设要将理论学习与学生社会实践深度融合，在实践中讲思政，并善于利用数字技术进行数字化创作，创新思政教育的内容与展现形式，通过数智平台打破单向度灌输、传播瓶颈，实现双向互动、多元化传播、跨时空育人，把理论讲到学生头脑里，讲到学生心里，让广大青年学生成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

（作者：周青，系宁波大学副校长）

(责编：李昉、李依环)