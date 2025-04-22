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让思政课文化底蕴更加丰厚

2025年04月22日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：【光明论坛】让思政课文化底蕴更加丰厚

4月16日出版的第8期《求是》杂志发表了习近平总书记的重要文章《加快建设文化强国》。文章强调，“始终坚持文化建设着眼于人、落脚于人。文化强国之‘强’最终要体现在人民的思想境界、精神状态、文化修养上。”“重视发挥文化养心志、育情操的作用，涵养全民族昂扬奋发的精神气质”。

文化自信是中华民族的精神标识，扎根于民族最深处，渗透在中华血脉中。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，发挥着不可替代的重要作用。思政课兼具思想属性与文化属性，其充满生命力、保持鲜活度离不开持续的文化赋能与滋养。党的十八大以来，习近平总书记高度重视思政课建设，多次就加强思政课建设作出重要指示批示，为新时代思政课建设和党的创新理论武装同步推进提供了根本遵循。思政课面向广大青少年学生，要达到“进头脑”的效果，真正使青年学生的思想境界、精神状态、文化修养持续提高，就必须着力强化思政课的文化底蕴，润物无声、潜移默化，不断巩固育人成果，进一步强化青年学生的文化自信。

将中华优秀传统文化融入“大思政课”，有利于帮助青少年坚定文化自信。在几千年的历史演进中，中华民族创造了灿烂的文明，孕育了博大精深、璀璨绚丽的中华优秀传统文化，这些优秀传统文化记载了中华民族在长期奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果、体现的精神追求，其中最核心的内容已经成为中华民族最基本的文化基因。例如，家国情怀、大公无私、友爱助人等传统美德，在中华优秀传统文化中有充分的表现；从采茶戏的一招一式，到陶艺的精雕细琢，再到剪纸书画的巧夺天工，都体现出令人景仰的工匠精神，能帮助学生丰富文化底蕴，提升综合素养，激发责任担当，理应成为思政课教育的重要内容。在教学活动中，可以选取传统经典中的名言警句，如“己所不欲，勿施于人”“民为贵，社稷次之，君为轻”等，来阐述社会主义核心价值观中的平等、民主等理念，引导学生理解中华优秀传统文化与现代价值观的内在联系。在传统节日如春节、端午节、中秋节等节日期间，开展主题班会或专题讲座，介绍节日的起源、习俗和文化内涵。如在端午节讲述屈原的爱国故事，弘扬爱国主义精神；在中秋节，通过诗词赏析和文化活动，让学生感受团圆、和谐的价值观念，增强民族自豪感、文化认同感。还可以组织学生参观当地的历史文化遗址、博物馆、纪念馆等，如参观西安的兵马俑、北京的故宫等，让学生亲身感受中华优秀传统文化的博大精深和源远流长。

红色文化是培养时代新人的动力源泉。要将红色文化有效融入高校思政课，促进思政课提质增效，切实发挥立德树人“关键课程”的作用，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。一方面，红色文化是在一代代中国共产党人奋斗过程中形成的，许多内容本身就是思政课的教学内容。另一方面，红色文化主题教育的目标是通过弘扬爱国主义、革命传统和红色精神，为学生启迪心灵、坚定信仰，这与高校思政课所肩负的引导大学生思想的使命互相耦合，能够帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观，明确理想使命、人生目标，不断增强爱国情怀。可见，用好红色资源，讲好红色故事，搞好红色教育，是青年学生提高思想觉悟、精神境界、道德修养的重要抓手和路径。应当充分挖掘地方红色文化资源，建设高校思政课教学基地，让学生走出去，实现实地场景教学，促进知识结构的完善，加深学习体验，实现情感共鸣。以鲁迅美术学院为例，其中的红色艺术珍品不仅提高观展者的艺术修养，更能让青年学生“感动一下子，记住一辈子”，为思政课提供了宝贵教学资源。红色文化在学校要成为重要的文化工程，要多手段展现红色文化和高校思政课融合的成果，不断激发学生的积极性和创造性，让学生在创作中接受思政课的洗礼，不断加深对红色文化的认同。

我们还应通过教学内容创新、教学手段创新、师资队伍健全等途径，将文化资源与思政实践课程进行深度融合，以增强学生实践能力、提高思政教学质量、促进文化高效传承。这个过程中，要充分发挥科技的力量。可以基于大数据、人工智能、AR/VR等先进信息技术，举行诸如“古代礼仪文化体验”“红色革命遗址虚拟参观”等活动，让学生“走进”古代的礼仪场景，通过沉浸式体验感受文物背后的深厚内涵和隽永魅力。同时，通过在线课程平台，提供丰富的数字化学习资源，如传统文化纪录片、经典解读视频等，供学生自主学习。合理运用多媒体技术，将所授内容以视频、音频、图片等形式呈现出来，让文化动起来、活起来，增强学生对文化内容的记忆和理解。还应当广泛整合社会资源，建设实践教学基地。设计多样化的实践教学活动，如举办传统文化讲座、传统技艺展示、参与公益调研、撰写实践报告等，让学生在实践中感受传统文化的魅力，提高实践能力和社会责任感。广大高校还可以着手打造文化传播的微媒体平台，建设大学生喜爱的思政教育环境。借助短视频、社交媒体等新兴媒介平台及时发布和更新相关文化内容，推送生动有趣的文化故事，分享思政知识，丰富线上教学资源，拓展思政教育的覆盖面。

（作者：李文珂，系辽宁大学哲学院博士生、鲁迅美术学院教师）

(责编：李昉、李依环)

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