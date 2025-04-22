原标题：为学生搭建更多成才渠道

日前，行走在泸州职业技术学院（以下简称“泸职院”）的校园，无人机飞行训练基地、驾校训练场、美食一条街等实训基地林立，同学们可以就近体验各种岗位，可谓“近水楼台先得月”。

“职业院校就是要为学生提供更多的实践机会。”泸职院党委书记何杰说，为破解地方高职院校发展困局，学校通过争取支持，对外引入项目资金以及“自我造血”，建成成渝地区双城经济圈川南公共实训基地等。同学们会分批次，按照“大一观摩学习，大二轮岗实训，大三顶岗实习”的教学安排，在这里练就过硬本领。

“学校为我们提供了全学段的学习、工作实践平台，我学到了很多书本上没有的知识。”该校2023级酒店管理与数字化运营专业学生王修英说。

围绕地方产业需求，泸职院探索多元办学，创新产教融合机制，探索“校企一体嵌入发展”，为学生提供掌握一技之长的成长通道，为地方发展提供了坚强的人才支撑。

泸职院2023级烹饪工艺与营养专业学生邱淳，很享受在实训基地实训室里的感觉。这里不仅有各种餐厨的专业设备，还有经验丰富的业内导师帮助他精进厨艺。

在进行专业学习的同时，学生通过实训，还可获得各类职业认证，直接对接社会需求并就业。现在，泸职院对学生全覆盖开展技能培训与鉴定。

把行业和企业的优秀管理者引入教学，是泸职院培养人才的又一重要路径。

“高职院校应从整体出发，统筹谋划，整合校内外各类资源形成合力，构建一整套的就业指导体系，不断提升学生就业的能力。”泸职院副院长熊剑说。

（记者 李晓东 通讯员 罗昊）

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