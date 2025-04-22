6米距离，53刀连续稳定中靶

本报记者 窦瀚洋

急速旋转间，女孩挥动手臂，甩出一道凌厉的刀影。“咻”的一声，银色精钢飞刀划破空气，直插3米之外的红色靶子。这是名为“武术飞刀”的传统体育运动。

在浙江宁波慈溪市的一处飞刀训练基地里，眼前这名飞刀小将名叫章可依，今年13岁。她戴着眼镜，文静秀气又略显腼腆，一耍起武术飞刀，却毫不含糊，技艺令人惊叹。

“武术飞刀源于中国古代的暗器技艺，非常讲究身体的协调性。”谈及飞刀，章可依打开了话匣子，“传统武术强调腰马合一，需在指间蓄劲发力。”说罢，她扔出一把飞刀，精准命中靶心，动作干净利落。

小小年纪，为何钟情于武术飞刀？章可依坦言，自己从小喜欢看功夫片，被其中精彩的打戏深深吸引，武侠梦由此在心底扎根。

“没想到孩子执意要练武术飞刀。”章可依的父亲章得民回忆，2022年7月，女儿首次接触武术飞刀时便展现出惊人的天赋。“她的身体协调性极佳，反应速度敏捷，上靶率极高。仅训练几天，她的成绩便已超过许多成年学员训练3个月的成果。”师傅鞠真飞对她赞不绝口。

2023年1月，章得民带着女儿前往青岛，拜入非物质文化遗产武术飞刀传承人鞠真飞门下，正式开启了习练之路。寒来暑往，从宁波到青岛，章可依利用寒暑假进行系统训练。“开学后也不松懈，她双休日一般都在家附近的训练场练习，风雨无阻。”章得民说。

训练馆墙壁上密密麻麻的刀痕，是她刻苦训练的见证；指尖上的老茧，则记录着小姑娘磨砺的过程。

“传统武术的传承，尚武精神的发扬，离不开年轻一代的力量。章可依是我见过训练场上最能吃苦的孩子。”提起弟子，鞠真飞感慨万千。

如何克服日常训练的重复单调？章可依自有妙招。“可以把练习当成闯关，比如螺旋连飞这个高难度绝技就是一个不小的挑战。”她介绍，这个绝技要求一边旋转一边双手投掷飞刀，在几秒内完成12连飞上靶，难度极高。为此，练习者在日常训练时免不了几百次的转体和几千次的投掷。

为了练好这个动作，手指被蹭破、手掌被划伤，旋转到头晕目眩都是家常便饭。“我在心里暗自较劲，不信练不好。”章可依说，得益于刻苦的训练，如今她已经能在几秒内快速投掷12把飞刀，未来还有希望挑战“16连飞”。“传统武术教给我的不只有技艺，还有深入骨子里的坚韧，这也是中华传统美德。”章可依的眼神中透出一股不服输的劲儿。

努力终有回报。2023年，在山东省第六届武术大会武术飞刀比赛3米速投项目上，章可依一路过关斩将，一举斩获3米速投和准度两项冠军；2024年的山东省武术飞刀飞斧国际邀请赛少年组3米速投比赛中，她又凭借扎实功底和稳定的心理素质，将冠军奖牌收入囊中。

“更难得的是，章可依还创造了未成年选手直飞纪录——6米距离，53刀连续稳定中靶，展现出超强的控刀实力与稳定的心理素质。”鞠真飞自豪地说。

如今，这名10后小将还将武术飞刀带到了互联网平台。她在自己的社交媒体账号上分享训练日常、飞刀技巧，让这项相对小众的武术项目走进了更多人的视野。

“小小的手能握住这么多把飞刀吗？”“迅速连续出刀也太酷了，怎么做到的？”视频下方，很多网友好奇发问。章可依总是耐心回复：“这叫‘连飞速投’，需要迅速将刀在手中排列成扇形，用指力控制每一把刀，保证出刀力度和角度的同时，还要兼顾手里的刀不受影响……”如今，章可依的视频在海外也颇具人气，收获了许多外国粉丝。“我希望带着武术飞刀走向更广阔的国际舞台，也希望有更多人感受中国传统武术的魅力。”章可依说。

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 15 版）

(责编：李依环、李昉)