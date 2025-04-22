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天津加快推进基础教育数字赋能

2025年04月22日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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本报天津4月21日电  （记者武少民、李家鼎）记者从天津市教育委员会获悉：天津将在前期试点基础上，在全市中小学校全面实施人工智能教育。这是近年来天津积极推进基础教育数字赋能的又一进展。

近年来，天津市持续推进基础教育数字赋能项目，将大数据、人工智能等新技术融入教育教学全过程。在智慧校园建设方面，构建“智慧助研”的教育全景图，探索融合信息技术推进教与学的模式创新；结合区域和学校特色，升级完善基础教育精品课程资源库，开发丰富的校本课程资源，利用智慧教育平台实现跨区域、跨学校的优质教育资源共享；应用多模态数据驱动的人工智能和大数据技术，构建基于核心素养的“备—教—学—评”教学全流程数字化评价体系，收集和分析教学数据。天津市教育科学研究院副院长乔盛介绍，以上探索，为全面实施人工智能教育积累了经验、奠定了基础。

自获批建设基础教育综合改革国家实验区以来，天津聚焦体制机制改革，强亮点、补短板、增优势，探新路、创经验、作示范，构建“1+4+3+N”整体育人框架。通过实施若干重点育人项目，任务项目化、项目清单化、清单责任化，全面落实改革任务，不断提高基础教育育人质量和水平。目前已培育100所市级智慧教育示范校。

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 14 版）

(责编：李依环、李昉)

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