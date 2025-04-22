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让科技触角通达沃野田畴

郁静娴
2025年04月22日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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无人机低空盘旋，育秧流水线高速运转，大数据、物联网及时传回农情信息，水肥一体化、绿色生物防控技术大显身手……春天的田野里，各类新装备、新技术、新模式正在重塑农耕“基因”，春耕生产有序推进。截至4月17日，全国春播粮食进度近两成，略快于上年。

科技唱主角，离不开政策支撑。今年中央一号文件首次提出“因地制宜发展农业新质生产力”，支持人工智能、数据、低空等技术在农业领域的应用。近年来，我国持续强化政府、企业和科研机构对接合作，从实施种源“卡脖子”技术攻关，到填补丘陵山区适用农机等领域空白，再到完善农业科技成果转化机制，研发、推广、应用全链条发力，“金扁担”含金量越来越高。

粮食产量1.4万亿斤左右，纳入今年发展主要预期目标，这一目标的实现离不开藏粮于地、藏粮于技。农业是写在大地上的产业，技术要与产业需求深度耦合，才能迸发生产力。从春耕一线看，各地针对关键要素和环节，强化科技支撑力度，促进良田、良种、良法、良机协同配套，有效提升了土地产出率、劳动生产率和资源利用率。

也应看到，百亩方、千亩片高产典型已不算稀奇，与试验田产量相比，我国主要粮油作物的大田亩产还存在明显差距。深入推进粮油作物大面积单产提升行动，强调“大面积”，意味着要将试验田产量转化为大田实际产量。这有赖于进一步织密农技推广服务网，健全完善农业社会化服务，把科技触角通达田间地头，加快形成“多技术集成、大面积普及”均衡增产的格局。

融融春光里，沃野田畴活力奔涌。科技汇聚新动能，持续勾勒绘就新的春耕图景……

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 08 版）

(责编：李依环、李昉)

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