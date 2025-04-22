“古法制香”热度持续攀升——

本报记者 徐佩玉

浙江省湖州市长兴县龙山街道的东方梅园内，梅农正在采摘梅花，用于制作梅花香水、梅花精油等产品。

陈海伟摄（人民视觉）

在快节奏的生活中，点一支香，看袅袅青烟悠然升腾，心情瞬间得到放松。中式香以其独特的舒缓功能及文化底蕴，逐渐走进年轻人的日常生活。

00后赵怡然从去年开始“入坑”中式香。“我最喜欢鹅梨帐中香，初闻是鹅梨的清甜，中调有隐约的花香，后调则是木质香与药香交织在一起。”在她看来，焚香不仅仅是嗅觉上的享受，更是一种放松的方式，“鹅梨帐中香具有安神减压、舒缓心情的功效。点燃香的一瞬间，整个人都会不自觉地安静下来。”

如今，越来越多的年轻消费者爱上中式香。今年2月以来，淘宝平台上中式香成交同比增长超过50%，香拖、香盘、香插等香道用品成交同比增长近80%；其中95后用户数量同比增长接近翻倍。社交平台上“中式香”“古法制香”等话题热度持续攀升，越来越多的年轻人将焚香作为情绪疗愈的新方式。

这些中式香的爱好者不仅关注香味本身，更看重产品背后的文化故事。例如，电视剧《甄嬛传》的热播让“鹅梨帐中香”成为热门款式，许多人了解到其背后的历史故事；与苏轼有关的“雪中春信”“二苏旧局”等富有文化底蕴的香品也备受年轻消费者的青睐。

传统制香产业由此迎来新的增长机遇。年轻消费者拓宽了中式香的应用场景，将其用于助眠、情绪疗愈、提升专注力等多种场景。这种市场需求的变化，促使品牌在产品研发和市场推广上做出调整。一些品牌推出便携式香片、睡眠香囊和适用于办公场景的淡雅香氛，以满足年轻消费者的多样需求。其中，故宫博物院推出的“暗香盈袖花囊手镯”，将传统香丸藏于手镯中，佩戴时可散发淡淡香气，一经推出便成为爆款。还有的品牌推出名为“梦里都有”“茶言茶语”的线香产品，以有趣的名字触动年轻消费者。

“为了更好满足年轻消费者对便携性的需求，我们推出了沉香精油，现在已经是店铺里销量最高的品类。”小鱼制香淘宝店负责人周晓钰告诉记者，曾经算不上大众的中式香，渐渐在年轻消费者当中打开了市场，小鱼制香淘宝店的近年销售额实现了规模化增长，商品复购率达到了48%。“我们从2023年开始做淘宝直播，现在每场直播观看人数稳定在7万至8万人，越来越多的年轻消费者通过直播了解并喜爱上了中式香。”周晓钰说。

不少品牌将中式香与非遗技艺结合，推出现代与传统融合的新产品。近期，非遗技艺“冷凝合香”悄然走红。冷凝合香以天然香药为原料，可制成香佩、香珠、香粉等多种形态。它不仅保留了传统香道的文化韵味，更符合现代生活方式，便携易用。有卖冷凝合香的店主表示，今年定制香的订单量同比增长了2—3倍。

许多年轻消费者不光购买香品，还会主动了解技艺，甚至开始学习如何自己制作香品。大众点评上，许多商家推出了“手工制作香囊”“古法线香制作”等多种体验活动。“我们的线下店铺也会为消费者提供制作培训服务，我们观察到，现在来学制香的年轻人并非想要从事这一职业，而是为了给生活增添乐趣、放松心情。”周晓钰说。

新消费群体为中国传统香文化注入了新活力，中式香的产品种类也日益丰富多元，相关市场正在不断扩大。

(责编：李依环、李昉)