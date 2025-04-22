埃塞俄比亚青年：

江 绛

孙亮在阅读中文图书。

卡利布（中间站立者）在“你好”中文学校和学生在一起。

随着共建“一带一路”倡议的实施，中文成为埃塞俄比亚青年打开机遇之门的“金钥匙”。中文也成为新兴的“刚需”语言，许多年轻人通过中文了解中国，爱上中国。

孙亮：从“功夫迷”到中企工程师

毕业于阿达玛科技大学测绘工程专业的Surafel Gashaw中文名叫孙亮，从小就是成龙、李连杰主演的功夫电影的铁杆粉丝，大学期间听说学习中文找工作容易，便来到孔子学院学习。

中国老师为了帮孙亮尽快入门，经常以单词卡片、游戏、表演等形式进行教学，也会为他取得的进步精心准备小礼物。在短短两年内，孙亮通过了汉语水平考试5级，并被一家在当地的中企录用，成了一名工程师。

在工作的3年多时间里，中方同事不但继续帮助他学习工作中遇到的中文，还带他进入工程技术世界。对他而言，中国公司更像一个温暖的大家庭。2023年10月，中文能力出色的孙亮获得了赴浙江师范大学学习的奖学金。在中国学习期间，他惊叹于中国的高速发展，也阅读了很多与中国历史相关的书籍，对当代中国和中国文化有了深入了解。

如今，阅读中文报纸和浏览中文网站是孙亮的乐趣之一。他说，如果有机会再到中国，希望能通过相关社交平台介绍真实的中国，让非洲年轻人更深入认识中国。他还在自己的社交媒体上建了“中埃Corner”视频号，用中文介绍埃塞俄比亚的文化、民俗、语言等，吸引了不少中国粉丝。

说到未来，孙亮希望能成为一名中文教师，以帮助更多的埃塞人学习中文。

卡利布：从留学生到中埃文化“摆渡人”

Kaleab Zelalem中文名是卡利布，2017年获得赴湖北师范大学学习的奖学金，从此和中国结下了不解之缘。

到中国之前，卡利布并未接触过中文。到中国学习之后，他很快成了一名中国文化的小迷弟。为了学习地道的中文，卡利布和公园里的晨练大爷、篮球场上的运动小伙、商场里的营业员交流。他还学唱中文歌，最喜欢的是《生僻字》《我的新衣》。

和中国人相处的过程中，卡利布感受到的是友好和温暖。刚到湖北黄石时，不会说中文的他坐错了公交车迷了路，只好指着学校照片向路人请教。让卡利布没想到的是，素昧平生的陌生人陪他坐了好几站把他送回学校才离开。“那一刻，我感受到了中国人的善良。”卡利布回忆道。

在湖北师范大学求学期间，得益于中文教师严格又亲切的教学风格，卡利布的中文提升很快，也和老师成了朋友。

2021年，卡利布学成回到埃塞俄比亚，发现很多埃塞人有学习中文的需求，便开办了“你好”中文学校。针对当地人的发音和学习习惯，开发了阿姆哈拉语和中文双语教材，在当地中文教育领域独树一帜，吸引了上百名学员。这些学员不仅有即将赴中国留学的学生，还有与中国有生意往来的商人等。此外，卡利布教学内容的一部分是教中国人学习阿姆哈拉语，旨在帮助大家更好地融入当地生活。

卡利布的梦想是将来能开设一家中国文化中心，埃塞民众可以在那里体验中国文化，品尝中国美食。

语言是文明的载体，更是民心相通的桥梁。孙亮与卡利布的故事，正是中埃“软联通”的生动缩影。随着中文教育在埃塞俄比亚的“生根开花”，两国青年以语言为媒，共同书写着合作共赢的未来篇章。

（作者系埃塞俄比亚职业教育孔子学院中方院长）

(责编：李依环、李昉)