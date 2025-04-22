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在温哥华，读一首海子的诗

崔蜜蜜 贾经华
2025年04月22日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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畔福生在不列颠哥伦比亚大学附近的海边朗诵海子的诗。

初春的温哥华，薄雾弥漫在不列颠哥伦比亚大学的海滩上。巴西青年畔福生（Daniel de la Riva Massaad）站在礁石上，用略带异国腔调的中文诵读：“从明天起，做一个幸福的人，喂马、劈柴，周游世界……”海鸥掠过太平洋的浪尖，远处雪山若隐若现。每次读到这句诗，福生总会想起故乡里约热内卢的科帕卡巴纳海滩。他感慨道：“原来，相隔甚远的人都能在‘面朝大海’的意象里找到归属。”这正是中文穿越时空的魔力，让他在万里之外，感受着诗意的连结。

2020年，福生在瑞典斯德哥尔摩大学攻读硕士时，偶然加入了诗社，被一张泛黄的手稿照片深深吸引——海子的《面朝大海，春暖花开》。“那些汉字像密码，让我整夜梦见麦田和铁轨。”之后，福生选择到温哥华的不列颠哥伦比亚大学攻读数学博士，因为他听说这里的华人很多，也从此开始学习中文。

2023年夏，这个不会讲几句中文的巴西人，和友人一起来到海子故乡——安徽省查湾村。在那里，他见到了海子的母亲和胞弟查曙明。海子的家人非常激动，因为他是除海子诗集翻译之外，第一个因为喜爱海子诗歌而专程来到海子故乡的外国人。查曙明在《海子诗全集》上为他题名，家人也带领他到海子墓前悼念，给他讲海子的故事。福生取中文名“畔福生”，寓意海岸线的“畔”与姓氏“Massaad”幸福之意中的“福”，他期待面朝大海，春暖花开的幸福。

这次赴安徽小村的行程，让福生更加深刻理解了诗歌背后的深意与文化的紧密联系。他发现语言与土地、文化之间，早已有了不言而喻的连接，当他提到巴西，村民们会和他谈足球、内马尔和罗纳尔多。

“证明概率论时，我常觉得自己在拆解一首长诗。”福生的办公桌上，各类数学书籍和《海子诗全集》《道德经》《唐诗三百首》并排而立。他给我们看他的笔记本，左侧是数学符号，右侧抄着李商隐的“沧海月明珠有泪”。他感叹道：“这两种语言，都在描绘那些看不见的维度。”对他来说，数学与诗歌之间的共鸣，正是两种文化语言在宇宙维度中的交汇。

去年，在中国驻温哥华总领馆主办的“汉语桥”大学生中文比赛上，福生朗诵了海子的诗也分享了他追随诗人的故事。台下的评委和观众眼含泪光，他们感受到的不仅是诗的美丽，还是诗中蕴含的古老而深沉的东方灵魂。

如今，福生正将海子诗集翻译成葡萄牙语。“最难的，不是语言，而是如何表达诗的内涵。”他计划毕业后赴中国高校任教，希望能有机会站在讲台上，向学生们讲述一个巴西人如何通过汉字，听见查湾村的布谷鸟声。

采访的尾声，潮水悄悄地漫过沙滩，他忽然用葡语朗诵起自己翻译的《日记》：“今夜我在德令哈，夜色笼罩……”他轻声说道：“你看，戈壁滩的风，此刻正吹拂着温哥华的海。”

“国际中文日”刚刚过去，福生的故事为中文日的主题——“中文，穿越时空的礼物”提供了生动的注脚。在他的身上，中文具象为一场诗歌漂流。当巴西的雨林遇见安徽的麦田、斯德哥尔摩的极光遇到温哥华的雪山、当数学符号与汉字笔画交织，我们豁然明了：语言不仅是沟通的工具，更是文明基因的载体，那些刻在甲骨上的印记，终将在异乡人的生命中生长出新的年轮。无论是在世界的哪个角落，中文都承载着无尽的文化底蕴与深邃的情感，像一颗种子，随着时间的流逝，逐渐生长，最终在每一个学习中文的人心中生根发芽，开花结果。

（作者系中国驻温哥华总领馆教育文化处领事）

(责编：李依环、李昉)

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