古川裕

古川裕近照

得益于“天时、地利、人和”，我的汉语人生每天都洋溢着幸福的光辉。

1959年8月，我出生于日本古都京都。1978年，我踏入了大阪外国语大学中国语专业，与汉语结下了深厚的缘分。尽管这并非我心中的第一志愿，但恰逢中国实施对外开放政策、中日两国缔结《中日和平友好条约》的历史性时刻，未来仿佛一扇扇明亮的窗户在我眼前陆续打开，闪耀着希望的光芒。

如今回首，我深感与汉语的相遇是命运之手赐予我的“天时”。

在大阪外国语大学，我得到了大河内康宪先生和杉村博文先生等严师的悉心指导；在东京大学中文研究室，平山久雄先生对我更是严格要求。1986年至1988年在北京大学留学期间，我有幸向朱德熙先生等我敬仰的名师请教，聆听他们的谆谆教诲，深感受益匪浅。

回首往昔，我不禁思索在大阪、东京和北京这三地三所母校所获得的恩泽，我究竟能够回报多少，心中难免浮现出惶惑与不安之情。

1988年10月，经过10年的汉语修行，我终于重返母校，踏上了教书育人的征程。在前辈和同事们的鼎力支持下，我与后辈学生、研究生们共同沉浸在汉语世界的美好时光中。在这段汉语教学与研究的旅程里，我结识了许多国内外挚友，也培养了不少优秀的学子。

此外，在职期间，我有幸再次向北京大学中文系的陆俭明先生请教，2008年最终在50岁之前顺利获得博士学位。这一切的成就，皆得益于同事们的理解与家人的无私支持，让我倍感珍惜与感恩。

今年3月，我告别了因大学合并而更名为大阪大学外国语学部的母校教坛。此刻，我心中充满了对我的汉语人生无怨无悔的感激之情……谢谢大家，谢谢汉语！

（作者系世界汉语教学学会副会长、日本大阪大学荣誉教授）

(责编：李依环、李昉)