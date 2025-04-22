打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

我的汉语人生

古川裕
2025年04月22日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

古川裕近照

得益于“天时、地利、人和”，我的汉语人生每天都洋溢着幸福的光辉。

1959年8月，我出生于日本古都京都。1978年，我踏入了大阪外国语大学中国语专业，与汉语结下了深厚的缘分。尽管这并非我心中的第一志愿，但恰逢中国实施对外开放政策、中日两国缔结《中日和平友好条约》的历史性时刻，未来仿佛一扇扇明亮的窗户在我眼前陆续打开，闪耀着希望的光芒。

如今回首，我深感与汉语的相遇是命运之手赐予我的“天时”。

在大阪外国语大学，我得到了大河内康宪先生和杉村博文先生等严师的悉心指导；在东京大学中文研究室，平山久雄先生对我更是严格要求。1986年至1988年在北京大学留学期间，我有幸向朱德熙先生等我敬仰的名师请教，聆听他们的谆谆教诲，深感受益匪浅。

回首往昔，我不禁思索在大阪、东京和北京这三地三所母校所获得的恩泽，我究竟能够回报多少，心中难免浮现出惶惑与不安之情。

1988年10月，经过10年的汉语修行，我终于重返母校，踏上了教书育人的征程。在前辈和同事们的鼎力支持下，我与后辈学生、研究生们共同沉浸在汉语世界的美好时光中。在这段汉语教学与研究的旅程里，我结识了许多国内外挚友，也培养了不少优秀的学子。

此外，在职期间，我有幸再次向北京大学中文系的陆俭明先生请教，2008年最终在50岁之前顺利获得博士学位。这一切的成就，皆得益于同事们的理解与家人的无私支持，让我倍感珍惜与感恩。

今年3月，我告别了因大学合并而更名为大阪大学外国语学部的母校教坛。此刻，我心中充满了对我的汉语人生无怨无悔的感激之情……谢谢大家，谢谢汉语！

（作者系世界汉语教学学会副会长、日本大阪大学荣誉教授）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部