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2025“国际中文日”在北京启动——

中文魅力 连接世界

本报记者 周姝芸
2025年04月22日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，二〇二五“国际中文日”在北京启动。图为启动现场。
　　中外语言交流合作中心供图

　　日前，2025“国际中文日”活动在北京外国语大学举办，多国驻华使节、国际组织代表、在华留学生等700余人共同庆祝该节日的到来。

　　“国际中文日”源起于“联合国中文日”，是由中国倡议发起、国际社会共同参与的一项语言文化交流活动。从2020年首次举办以来，全球160多个国家的1000多家教育文化机构参与。通过举办丰富多彩的中文日活动，向全球中文学习者、中国文化爱好者展现中国语言文化之美。

　　系列活动体验中国文化

　　在精彩的中国民乐表演中，2025“国际中文日”启动仪式拉开帷幕。今年的“国际中文日”以“中文：穿越时空的礼物”为主题，由中外语言交流合作中心携手中文联盟倡议发起，希望中文带给各国友人更多欢乐和机遇。

　　“国际中文日”主场特别设置系列活动。其中，“青年文化体验阛阓”旨在让各国青年学生在游戏中充分感受中文魅力，包括诗词飞花令、成语飞扬、甲骨文翻翻乐、古风华裳等趣味闯关游戏，以校园集市的形式呈现，吸引了不少人参加。

　　“齐天大圣孙悟空！身如玄铁，火眼金睛！”两名来华留学生正在给《西游记之大圣归来》电影配音，这正是“青年文化体验阛阓”游戏之一。正在给孙悟空配音的俄罗斯留学生安东告诉记者：“我看过这个电影，配音不仅可以让我练习中文，还可以进行角色扮演，我非常喜欢。”

　　“成语飞扬”游戏也相当受欢迎。即便下着小雨，也有许多外国留学生撑着伞排队参与。这个游戏需要向一块写着不同汉字的墙板扔沙包，2分钟内，把按顺序投中的汉字拼出一个完整成语。“一望无际”“海阔天空”……为了获得游戏胜利，许多学生在排队时就提前“布局”，轮到自己时，几十秒就能闯关成功。

　　“我学习中文有5年了，最喜欢的就是成语。”来自非洲的坎西梅说，“因为成语和中国历史有关，而我喜欢听中国古代的故事。我还喜欢古诗词，印象最深的是李白的诗。”

　　在“古风华裳”活动场地前，不少留学生在一排古风服饰前挑选。一名来自乌兹别克斯坦的女生穿上汉服拍照留念，“我专门选了这套衣服，因为它是红色的。红色在中国代表喜庆、吉祥，希望给我带来好运”。

　　除了文化体验活动，讲座和展览也同步举行。其中，“看见中国——纹样与色彩：中华工艺之美”科技文化展从文物纹样的符号价值、科技价值、审美价值等展现中国悠久的历史文化。“春山可望”书法作品展，展出由中国书法名家围绕中外交流合作、文明互鉴和人民友谊等主题创作的书法作品。

　　“展览的每一部分都让我大开眼界。”一名来自巴基斯坦的留学生赞不绝口，“我试过用毛笔写字，太难了。今天看到这么多书法作品，又学到了字体知识，很难得，我会推荐其他留学生来参观。”

　　“学中文为我打开新世界”

　　“来中国之前，我一直在西班牙，对世界充满好奇。”活动现场，一名身穿马面裙的女孩热情分享了自己的故事，“在这里，我认识了许多国家的人，学中文为我打开新世界。”女孩的中文相当流利，她是第14届“汉语桥”世界中学生中文比赛全球总冠军光洁。

　　光洁说，她从11岁就开启了学习中文的旅程。“一知道西班牙托莱多有了孔子学院，我就让父母带我去了。我的中文老师给我取名叫‘光洁’，因为我的原名Lucia即为‘光’的意思，‘洁’代表纯净，我很喜欢这个中文名字。”

　　提到“汉语桥”比赛，光洁记忆犹新：“能拿到‘汉语桥’冠军，就可以来中国上学，这是我十分期待的事。这个比赛真的很难，有来自世界各地中文水平很高的选手参加，当时我很有压力。不过，这也鞭策我精进自己的中文水平。”

　　光洁现在是北京大学的一名学生。“我在北大中文系学习汉语言文学。现在除了现代汉语和古代汉语这两门课外，其他课程我都和中国学生一起上。”光洁说。

　　提到对中国的印象，现场许多外国留学生有话说。安东说：“假期前，我就会做好安排。我喜欢了解中国有趣的地方。我去过上海、武汉、成都等城市。非常喜欢广州，因为那里的早茶很好吃。”

　　坎西梅则对陕西西安印象深刻。“西安是很有名的历史文化古城，适合我这个‘历史迷’，我去了秦始皇兵马俑、大唐不夜城。在中国旅行，我经常能感到当地人的关怀，这成了旅途中温暖的回忆。”

　　坎西梅说，她还会继续学好中文，想要了解中国这片广阔土地上更多有趣、美好的事情，之后可以和更多人分享中国文化。

(责编：李依环、李昉)

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