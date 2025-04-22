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在这里，遇见最美宋词

严 冰 管诗雨 龚煜煊
2025年04月22日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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千年前，古人用宋词抒情达意，填词作曲传唱市井；千年后，我们走进宋词的世界，与那些曾在历史长河中熠熠生辉的名字相见——听李清照在秋日里“寻寻觅觅”浅斟低唱，苏轼在赤壁怀古浩叹“惊涛拍岸”，辛弃疾与友人追忆“沙场秋点兵”的号角……

2025年春节期间，纪录片《遇见最美宋词》播出。宋词里那些跨越千年的气节和精神，透过电视镜头出现在大家眼前，变成一个个感人至深的故事，触动当代观众内心世界。

用宋词构筑一方天地

宋词是中华文化的瑰宝，被后人誉为“一代文学”。总导演刘茜带领团队，耗时两年多制作的纪录片《遇见最美宋词》以绝妙的意境、精湛的制作和专家的深度解读带领观众走进宋词的国度。

如何让宋词“活”起来，制作团队在幕后下了不少功夫。与寻常的诗词纪录片不同，该片以情感为主题分集，围绕雅情、知己情、爱情、山水田园情、豪情、家国情等七大主题，展现词人的内心世界。制作团队邀请北京大学、中国人民大学等6所高校的文学、史学、哲学教授作为顾问，从浩如烟海的词作中遴选80余首经典，既收录了家喻户晓的诗词名篇，也不忘鲜为人知的冷门佳作。

拍摄过程中，为最大限度营造宋词的真实意境，制作团队也费了不少心思。团队远赴杭州、开封、敦煌等十几座城市进行实景拍摄。刘茜回忆，挑战最大的一次是，要在6天时间内，完成140多场再现拍摄。当时10月的横店阴雨连绵，但在拍外景的那天阳光明媚，最终在有限的时间里顺利完成了拍摄。

一些难以拍摄的画面，在AI、动画合成等现代技术的助力下都能轻松实现。为营造李清照《渔家傲》中“天接云涛连晓雾，星河欲转千帆舞”的梦幻意境，团队利用AI技术生成了海天相融，帆船在云中雾中航行的梦幻画面，为词人进行完美“造梦”。在执行导演孙晓伟看来，“只有充分呈现宋词意境，才能让观众身临其境地感受宋词之美，与词人同频共振。”

在团队的匠心创作下，宋词化作连接古今、沟通中外的精神桥梁。观众在宋词构筑的一方天地间，可以看见众生百态，也能探寻词人的心路历程。

让宋词走进千家万户

“年轻时读李清照，感慨于‘争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭’的文字美；如今再读，却从‘生当作人杰，死亦为鬼雄’里品出她的铮铮铁骨。”刘茜坦言，自己早年偏爱婉约派的细腻情思，但随着年龄增长，更被豪放词中的家国情怀所触动。刘茜的这番话道出了宋词常读常新的魅力——那些穿越千年的词句，似一面棱镜，随着读者年龄、境遇、思想乃至时代环境的变化，就会折射出不同的精神风貌。

日前，《遇见最美宋词》看片会在京举行。“对宋词的解读永远走在进行时，宋词是没有标准答案的。”首都师范大学硕士研究生聂鑫庾在活动现场分享感悟时提到，小时候吟诵“但愿人长久，千里共婵娟”感受到的是思念，如今更感受到一种文化自信、文化认同。

浙江大学的博士生左鹤达谈及宋词，就像打开了话匣子：“在人生的不同阶段，宋词给予我不同的感受与力量，如今宋词已经成为我生命中很重要的存在了。”为了进一步用人工智能专业知识助力宋词传承，在本科时期，他就开始尝试开发宋词吟诵调生成模型，将千年前的吟唱重现于世，让“倚声而歌”的宋调在数字时代重获新生。

当宋词从书卷走进银幕，从历史走进普通人的日常生活，那些凝结着先贤智慧的长短句，正以崭新的方式唤醒文化记忆，成为连接古人与当代人的精神纽带。

让海外观众感受宋词魅力

中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉。近年来，随着国风国潮的兴起，越来越多的“宋韵”元素走进大众视野，成为传播中华优秀传统文化的重要载体。自2025年春节上映以来，《遇见最美宋词》已在央视九套、央视综合频道港澳版等频道播出，并在香港、澳门等地区得到了广泛传播，吸引了大量年轻观众的注意。

在千年传承过程中，宋词以深邃的思想内涵和独特的艺术魅力，成为海内外华人口口相传、家喻户晓的文化桥梁。《遇见最美宋词》以宋词为媒介，不仅将中国文学的艺术之美展现得淋漓尽致，更激发了观众对传统文化的浓厚兴趣与热情。如何将这部纪录片进一步推向世界，让国际社会了解宋词、喜爱宋词、传承宋词，是总导演刘茜一直在思考的问题。

宋词的意境之美和文化内涵，往往难以通过简单的语言转换完整呈现，《遇见最美宋词》在国际化传播过程中不可避免地遇到了翻译难题。“我们希望不仅能够翻译得准，更要翻译得好、翻译得美，让海外观众感受到宋词的独特魅力。”刘茜说。为此，她正尝试通过合作，探索适合国际传播的表达方式，将这部纪录片推向海外观众。她希望通过这部作品，唤起更多人对宋词的兴趣，让宋词所蕴含的精神内涵在当代焕发新的生机。

当我们走进宋词的世界里会发现，那些吟诵调里流淌的，是我们内心深处最真实的情感。正如《遇见最美宋词》最后一集所说：“宋词是家国心事，宋词是岁月史书，宋词是众生寄语，宋词是人间温柔。它在天地间回响，纵千载亦不能忘。你我终将，遇见宋词。”

(责编：李依环、李昉)

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