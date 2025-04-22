——“我与科学家在一起”主题活动走进香港理工大学

据新华社香港电 “石墨烯在生活中有哪些应用？”“如何对科研保持热情？”“AI对于科研有哪些作用？”……近日的香港理工大学热闹非凡，2010年诺贝尔物理学奖获得者安德烈·海姆与2020年诺贝尔生理学或医学奖得主哈维·阿尔特与香港理工大学师生共同探讨科研的魅力。

“我与科学家在一起”主题活动为第二届“香港世界青年科学大会”主题活动之一，旨在促进学术交流，激发创新思维，汇聚理大师生、学者以及科研人员，共同探讨科学前沿议题。

香港理工大学校长滕锦光致辞表示，香港理工大学作为一所创新型世界级大学，致力推进科研工作，非常期待进一步在科研上取得突破。

时隔9个月，安德烈·海姆再次来到香港理工大学，带来以“神奇材料”为主题的分享，以石墨烯应用为切入点，讲述他的科研历程。“科研工作就是在超越之前的学术成果，但想要做出更有创新性的成果是有难度的。不能因为已经有人做了相似的研究就失去继续探索的勇气，即使只有微弱的线索也要坚持探索，享受科研中的每一个小成功。”他说。

观众席中，香港理工大学大一学生冯嘉原频频点头，不时记录安德烈·海姆的分享。“自己对科研了解甚微，今天的分享让我对科研流程有了一个清晰的认知。”冯嘉原说，希望不久后自己也能以“坚持”为钥匙开启科研之门。

随后，哈维·阿尔特从个人成长经历出发分享他对大学生成长的建议。“享受做科研的过程，慢就是快，小观察才是大科学的来源。”哈维·阿尔特说，青年研究者对基础科学的热情和好奇心至关重要。

活动结束后，仍有许多同学留在现场与两位嘉宾进一步交谈，现场气氛十分热烈。“香港有非常丰富的教学资源，科研成果也在不断创新，期待未来有香港科研工作者获得诺贝尔奖。”安德烈·海姆说。

(责编：李依环、李昉)