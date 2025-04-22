广州市南沙区：

本报记者 胡 健 罗艾桦

“鲲鹏图南 筑梦南沙”——南沙区重点企业专场招聘会现场。

南沙区人社局供图

位于广东省广州市南沙区的2025年粤港澳大湾区灯会自1月22日开园以来，已吸引海内外约65万游客入园赏灯，并延至5月5日，成为目前国内灯组最多、展期最长、占地面积最大的“超级灯会”。尤其是进入三月份，组委会发现了一个现象：灯会在年轻人群体中突然走俏，其中大学生客流显著增加，占比25％以上。

吸引力一：

传统与现代视觉对撞，这届灯会为年轻人来

在社交平台一搜“大湾区灯会”，满屏都是齐天大圣、五路财神等神话人物，也有备受推崇的妈祖“青年版”，更有十五运会、大湾区城市文化、一带一路“丝绸之路”等大型灯群。它们将优秀中国传统文化与现代科技设计制作完美结合，通过灯会这扇窗口彰显了文化吸引力。

本次灯会不仅呈现了“齐天大圣”等IP灯组，还通过“簪花女神”“赛博醒狮”等重构文化符号。

灯组由1000多名四川自贡非遗工匠历时50余天打造，将自贡彩灯技艺与岭南元素结合。此外，灯会还融合中国春节、传统彩灯“两大非遗”，并融入大湾区、“一带一路”和第十五届全国运动会等元素，擦亮“请到广东过大年”特别是“广州过年、花城看花”文旅消费新名片，进而打造极富中国味、最具岭南风、最炫国际范的彩灯游园会。

吸引力二：

青春和活力互相成就，南沙的精彩等年轻人来

南沙的精彩不止于灯会。春天到南沙，白天可以赏樱花、游水乡，晚上可以赏灯会、看中国男子篮球职业联赛（CBA）。

3月17日，以“青春乐动·樱你飞扬”为主题的第三届南沙樱花节在大岗镇十八罗汉山森林公园开幕。漫步景区，新命名的“鲲鹏路”串联起十八罗汉山的云樱谷、百合园、俪樱园等景点，近40亩2000多株樱花竞相绽放。相关负责人表示，本届樱花节一开场就以打造“年轻的城”为目标，推出了樱花雪糕、樱花雨伞、樱花T恤等文创产品，搭建了樱花咖啡屋等打卡点。这里还能见识篮球迷的如火热情。2024—2025赛季CBA联赛常规赛第三阶段主场比赛落地南沙体育馆以来，观众如潮。

依托独特的自然人文风光，南沙以“鲜”为特色，打造了“食在广州 鲜看南沙”旅游名片，构建了“南部看海观鸟品河鲜，北部登山赏花探非遗，中部游船潮玩citywalk”的文旅体IP矩阵。

吸引力三：

年轻的城携手年轻的人，共同打造“年轻人的城”

今年恰逢广州市南沙区获批设立20周年。“年轻的城，服务年轻的人”，广州市委常委、南沙区委书记刘炜上任伊始就带头喊出口号。

为此，南沙发布了“求贤令”，一口气集结广船国际、小马智行、巨湾技研等超300家企业携超6000个优质岗位“组团”出征。“无论是来游历、实习，还是来找工作、创业，19项‘青出于南’行动总有一条能打动你、帮到你。”南沙区人才局相关负责人表示，南沙将以超常决心、超常举措，以最大诚意、最优政策、最暖服务为各类人才提供全周期护航。

3月19日，在南沙区优化法治化营商环境推介会暨“以法兴企”文化沙龙上，南沙区人大常委会、纪委监委、公安分局、法院、检察院、司法局、市场监管局、政务和数据局、综合执法局等9个部门单位，以制度创新为核心，结合企业发展所需、部门单位所能，集中发布推介优化法治化营商环境的91条创新服务举措。

2025年，南沙区还迎来《南沙方案》第一阶段目标中考之年、南沙自贸区建设十周年，这座年轻的城将和年轻的人共同携手，打造“年轻人的城”。

（罗瑞娴参与采写）

(责编：李依环、李昉)