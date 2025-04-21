人民网北京4月21日电 （记者孙竞）20日，中国政法大学举办构建自主知识体系教材建设成果展暨法学教材建设研讨会。来自教育部课程教材研究所、高等教育出版社以及北京大学、中国人民大学、中国社会科学院大学等20余所高校的专家学者参会。

中国政法大学校长马怀德指出，法学教材建设是一项系统工程，希望全国法学界在强化顶层设计、深化产教融合开放、加强国际合作等方面协同发力，携手构建具有中国特色、世界影响的法学教材体系，培养高素质法治人才。

“当前全国范围内的法学教材数量众多，但原创性和系统性仍需进一步提升。”教育部课程教材研究所副所长曾天山提出，法学教材编写要力求确保教材在知识体系上与时俱进，将新时代法治变革的成功案例与隐含的法学哲理进行有机结合，积极开展有组织的研究和国际领域的互学互鉴，努力提升编写队伍的专业化水平。

高等教育出版社副社长张丽娜表示，中国法学原创性教材建设是一项极具开创性和艰巨性的系统工程，实践中还面临原创性理论研究支撑不足、向原创性教材转化不够等诸多挑战，亟需汇聚各方力量，同题共答、同向发力。

在研讨会环节，与会专家深入探讨了新时代背景下如何推动中国法学原创性教材体系的高质量建设。大家认为，未来的法学教材应当在保持中国特色、体现中国智慧的基础上，全面吸纳新时代党的创新理论，增强教材的原创性和应用性，为培养高素质法治人才奠定坚实的学术基础和价值导向。

记者了解到，2023年，中国政法大学入选国家教材建设重点研究基地唯一的高等学校法学教材研究基地。当天，与会人员还参观了中国政法大学教材建设成果展。本次展览对法大不同年代编写的教材成果进行了集中展示，分为经典系列、新时代系列、中国系列、法大特色系列、国家规划系列等。

(责编：李昉、熊旭)