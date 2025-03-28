人民网北京3月28日电 “线儿长、针儿密，含着热泪绣红旗，绣呀绣红旗……”伴随着《绣红旗》的深情歌声，一面鲜艳的五星红旗在革命先烈的簇拥下徐徐铺展，与他们身旁镌刻有“红岩”二字的磐石定格成一幅壮美画卷，诉说着那段革命理想大于天的英雄往事。

近日，一场主题为“传承红色基因，争做时代新人”的“红岩革命故事展演”活动在北京化工大学昌平校区上演。据悉，展演由重庆红岩革命历史博物馆联合有关单位打造，包含多场红色剧目，通过讲、诵、展、演等表达方式，以史实为基础，展示革命文物、演绎革命事迹、宣传阐释革命精神。

北京化工大学副校长梁永图表示，“红岩精神”是中国共产党人精神谱系的重要组成部分，是中国共产党人和中华民族的宝贵精神财富。本次展演为红岩精神传承和北京化工大学思想政治教育相向而行、提质增效注入了全新的动力，也是学校善用“大思政课”的鲜活范例。

当天，北京化工大学-重庆红岩革命历史文化中心文化传承与创新实践育人基地正式揭牌。重庆红岩革命历史文化中心党委副书记、主任雷莹表示，希望能以本次进校展演活动为契机，进一步坚持资源共享、阵地共用、活动共办、队伍共建、品牌共创，深化思政教育的改革创新，深入推动“大思政课”与红岩文化实践育人有机结合，更好肩负起新的文化使命。（李依环、刘一君、实习生郑爽）