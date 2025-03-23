北京化工大学实施“红色引擎”工程

本报记者 黄 超

中国科学家在成长过程中的书信、手稿、科学仪器，记录中国科技发展重大事件的文物、文献……走进中国科学家博物馆，北京化工大学青年学者“红色引擎”工程成员在一件件珍贵展品前驻足深思、交流。

“学习了老一辈科学家的事迹，我更加坚定了科研报国的决心。”“红色引擎”工程成员、化工学院教授王丹说，他与团队正开展新的科研项目，助力农业发展绿色转型。

高校承担着为强国建设、民族复兴伟业提供坚实人才支撑和智力保障的重要使命。近年来，北京化工大学聚焦“双一流”建设和高素质干部人才队伍建设需要，实施青年学者“红色引擎”工程，将其作为人才强校战略的重要组成，着力推动党建与队伍建设、业务工作双融合。

政治引领，为青年学者成长引路护航

王丹的家乡山东临朐县是沂蒙革命老区，从小听着“沂蒙母亲”的革命故事长大，成为一名光荣的共产党员是他儿时以来的梦想。

从北化博士后出站后，王丹留校工作。“2021年，‘红色引擎’工程第二期启动，将我吸纳为成员。”他说，中国工程院院士、化工学院教授陈建峰是该工程的“政治导师”，有30多年党龄，“陈院士常说，‘国家需要什么，我们就组团攻关什么’，他在思想和学术方面都给予我很大帮助。”

据介绍，“红色引擎”工程以青年学者为主体，成立“红色引擎”功能型党支部，学校党委书记兼任党支部书记，高层次人才党员担任支委，共有党员37人。同时，聘请10余位院士、专家、校领导为“政治导师”“学术导师”，助力青年学者成长。

青年学者处于确立职业发展和科研方向的关键时期，如何从政治上引导他们提高思想认识？

前往革命圣地延安参加干部人才加强党性修养专题培训班，与浙江大学、天津大学青年学者党支部共建开展组织生活，参加人才专题座谈会……王丹说，自己在“红色引擎”工程中成长很快，“最大的收获是将个人成长成才融入党和国家事业发展，坚定了作为共产党员的理想信念。”如今，王丹已成为一名正式党员。

近年来，围绕加强青年学者思想政治引领、推动学校事业高质量发展，北化不断增强组织生活的政治性、时代性、吸引力，举办“科学家的格局观”等主题的“引擎茶座”，邀请党员院士、专家结合亲身经历为青年学者信仰引航、发展引路，并健全校院两级领导班子成员联系青年人才工作机制，在日常思想引领和科研攻关实践中提供“一人一策”针对性指导。

“通过‘红色引擎’工程，我们在加强人才入党积极分子和优秀党员的培养方面积极探索。”该校党委组织部负责同志介绍，近5年发展青年人才党员20名，一批青年人才成为国家级科技创新平台骨干、承担国家重大重点研究项目，相应成果应用在多个关键领域。

行动引领，主动服务国家战略和人民需求

从内蒙古农村走出来的青年科研工作者赵宇飞也是“红色引擎”工程的一员。他称自己是实验室里的“新农人”，正在进行的研究就是为了“稳”住土壤里的重金属和盐碱等，同时“送”上植物所需的营养成分，帮助农户增产增收。

“红色引擎”工程的“学术导师”、中国科学院院士段雪的言传身教，让赵宇飞感触很深。一次，他们在西北地区土壤修复现场调研，“段院士看着草木稀疏的土地感慨，‘我在农村长大，深知土地对农民的重要性，我们的科研就是要服务农民。’”赵宇飞记忆犹新。

土壤修复需要多学科、跨专业知识的深度融合。曾有一段时间，赵宇飞的研究陷入瓶颈：创新点不明确，成果应用推进缓慢，与企业生产脱节等。带着困惑，他参加了一场“红色引擎”学术论坛，做了专题汇报，现场得到不同领域权威专家“把脉问诊”。

“比如，有专家建议我结合企业生产中遇到的危废多、回收效率低等问题，与企业工程师合作，在变废为宝的同时为土壤修复材料研发积累经验。”赵宇飞说，一系列学术交流拓展了他的科研思路。

加入“红色引擎”工程的，还有生命学院副教授侯毅。进行核磁造影剂研发，联系合作单位开展精准检测，深入病房与患者交流……最近，侯毅十分忙碌，“大家都憋着一口气，希望让研究成果早日从实验室走向临床应用，特别是延伸到基层社区医院。”

近年来，侯毅投身分子影像与纳米医学领域研究，希望自己的科研创新成果能够实实在在服务群众。

“通过‘红色引擎’工程，我们引导青年学者以实际行动继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质。”校党委副书记崔春花说，走出实验室，走进基层一线，了解行业现状、对接企业需求、满足群众期待，让青年学者更好地把论文写在祖国大地上。

价值引领，提升学校立德树人成效

立德树人是教育的根本任务。如何通过青年教师影响、带动、塑造青年学生？北化“红色引擎”成员积极弘扬教育家精神，不断提升自身师德素养和教书育人能力。

“秦老师，我要回家乡工作啦！”收到应聘单位录用通知后，材料学院硕士研究生程鼎炜第一时间向自己的导师、材料学院见习教授秦璇报喜。

2024年秋招季，作为先进弹性体材料研究中心纵向党支部书记，秦璇主讲了一堂专题党课，题目是“以信仰之光铸就青年报国担当”，分享了自己及“红色引擎”其他青年学者的成长经历。“秦老师鼓励我们，不要囿于眼前短暂利益，而是要到祖国需要的地方。”程鼎炜印象深刻。

秦璇说，在“红色引擎”工程中，自己不断学习成长。该工程的“政治导师”、中国工程院院士、北化校长谭天伟一直鼓励她，要努力成为具有全球视野和世界眼光的学者，以好奇心探寻科学前沿，勇于探索未来的无限可能。“这让我明白，教育不仅是知识的传递，更是灵魂的启迪与塑造。我也希望能够这样培养学生。”秦璇说。

为了增强基层党组织的政治功能和组织功能，更好发挥朋辈引领作用，秦璇将“红色引擎”模式引入自己所在的纵向党支部，组织学生参观西柏坡纪念馆，举办歌咏比赛、师生运动打卡等，搭建起不同专业、不同年级学生与优秀青年教师学习交流的平台。

“‘红色引擎’工程是学校推进教育、科技、人才一体化发展的重要举措，致力于培养一批爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力的青年人才，让事业激励人才，让人才成就事业。”北京化工大学党委书记刘贵芹表示，学校始终以落实立德树人根本任务、更好服务国家高水平科技自立自强为己任，将进一步探索党管人才方式方法、强化人才支撑，努力建设国家大化工领域的重要人才中心和创新高地。

《 人民日报 》（ 2025年03月23日 05 版）

(责编：卫嘉、白宇)