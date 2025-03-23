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乡村学校，如何点亮农村娃的梦想（深聚焦）

2025年03月23日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　发展乡村教育，让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育，是功在当代、利在千秋的大事。今年中央一号文件提出，优化区域教育资源配置，提升寄宿制学校办学条件和消防、安全等管理水平，办好必要的乡村小规模学校。今年的《政府工作报告》提出，推动义务教育优质均衡发展。本期教育版，我们聚焦几所乡村学校，看它们如何点亮农村娃的梦想。

——编  者

　　

　　区域教育资源配置如何优化？

　　“云”端架桥共享资源

　　本报记者  秦瑞杰

　　办学特色：通过教育数字化转型，让更多农村学生享受优质资源。

　　宁夏吴忠市利通区金积镇，金积中心学校五年级（1）班的教室里，学生们聚精会神地看着电子黑板。屏幕另一端，银川市二十一小教师正在讲解古诗。

　　隔着屏幕，两地学生同步举手答题，画面没有丝毫延迟。“和城市的同学一起上课，大家互相启发、踊跃互动，对这首描写春天的古诗理解更深刻了。”金积中心学校学生雷梓涵眼睛亮得像星星。这样的“双师课堂”，已成为该校44个班级的日常。

　　一根网线，改变着乡村教育的图景。宁夏近年来推进“互联网+教育”示范区建设，金积中心学校作为首批试点校，建成34间互动教室，还与银川名校结成“云上对子”。

　　“两地同步上课，乡村学校对接了名校优质资源，对教学帮助很大。”课后，五年级（1）班的语文老师杨芳芳轻点屏幕，打开教学回放，回顾课堂情况。数字化浪潮中，受益的除了孩子们，还有她这个数字课堂的探路者。

　　翻开杨芳芳的备课本，上面贴着各色便签：“古诗微课链接”“生字AR演示”……通过宁夏智慧教育平台，她每月参加跨地区教研，与名师“云端”切磋。“以前外出培训机会少，现在每天都能共享名校资源。”杨芳芳说。

　　城乡教师通过实时巡课、在线评课一起打磨教学，如今，金积中心学校的教师们能熟练运用智能教学工具，30余个教学案例、课程设计获得省级奖项。

　　在一堂“光影互动”为主题的美术课上，金积中心学校还与更偏远的马莲渠中心学校隔屏协作：

　　“请观察对方学校窗外的光线和影子变化。”随着老师提示，两校学生举起素描本，描绘对方学校的菱形窗格、斑驳树影。数字技术，打破了两所乡村学校的地理阻隔。

　　从“上引名校”共享优质课，到“下托村小”辐射周边教育，金积中心学校的变化正是宁夏“互联网+教育”发展成果的缩影。通过建设教育云平台、高速教育专网、互动课堂屏幕和智能研修中心，城乡学校“同上一堂课、同研一课题、同享一资源”逐步实现。

　　窗外柳芽萌动，教室书声琅琅。“孩子眼里有光，教师心中有‘数’，乡村教育优质资源更加丰富。”杨芳芳挥一挥写满笔记的备课本，笑意盈盈。

　　

　　怎样突出乡村学校特色？

　　“娃娃农场”泥土芬芳

　　本报记者  杨文明

　　办学特色：让学校成为求知强能的学园、生动活泼的乐园、充满亲情的家园。

　　三年级以上每周两节劳动课，学生在学校的动物园里学生物，在植物温室里上美术……云南曲靖宣威市靖外明德小学依托农村学校资源，着力培养德智体美劳全面发展的农村娃。

　　春来了，学校里鲜花盛开，美术老师魏荣把学生们带到校园农场，多彩的春天跃然纸上。前不久的教研会上，校长雷应飞对老师们提出要求：上课内容与自然相关时，要带学生走出教室，到校园农场上课。

　　进入三年级后，每个班级都会分到农场里的一块责任田，农作物的栽种、管理、采收，学生全程学习参与。雷应飞介绍，学校食堂所需食材绝大部分来自这150亩的劳动教育基地，不仅自给自足，还常有富余。

　　“劳动中形成的优秀品格，影响的是孩子的一生。”雷应飞说。

　　不仅有农场，学校还向当地有关部门申请建立了动物园。梅花鹿、鸵鸟、珍珠鸡……学生们在大自然的怀抱里求知，开阔了眼界。

　　“丁零零……”下课铃响，学校运动场迅速热闹起来，孩子们汇聚在球场、跑道，仿佛一群快乐的小鹿。操场边，开放式球架上放有篮球、足球、手球、旱地冰球等，学生可以任意拿取，甚至带回家。“在我们学校，球的数量比学生的数量还多。”雷应飞打趣道。

　　为保障孩子们有充足的放松时间，学校把课间时间改为17分钟，还引入“全员体育老师”制度，要求各科教师参加学校统一培训，掌握一门运动技能。校园里，经常能看到数学老师在课外活动时间教打球，英语老师在带晨跑……动起来，跑起来，促进了师生间的交流互动，增强了班级凝聚力。

　　“干农活能学到什么？”“会不会影响学习？”一开始，也曾有人提出担心和质疑。雷应飞说，看教学质量，靖外明德小学在当地乡镇小学中口碑不错；比体育运动，学校篮球、足球项目均在省级以上比赛中夺得过冠军。一段时间后，疑虑也就消散了。

　　“看，我们的孩子们一点也不胆怯，很愿意展示自己，很有自己的想法和抱负。”在雷应飞看来，只在教室里，闻不到鲜花绽放的清香、触不到摇曳的树叶。走到乡间，走进生活，孩子们才会知道跌倒的疼痛、成功的喜悦、汗水背后的坚持、果实成熟的快乐，以及自己的无限可能。

　　（曾智慧参与采写）

　　

　　寄宿制学校如何办好？

　　学校如家呵护成长

　　本报记者  方  敏

　　办学特色：耐心呵护农村孩子，为他们指引成长的方向。

　　到镇里，要10公里；去市里，要36公里。河南邓州市十林镇的河北小学是一所偏远的农村小学。

　　“学校有246名学生，其中有不少留守儿童。我们针对这一特点，优化教育方式。”校长李新伟说。

　　一些学生家长平常不在孩子身边陪伴，如何帮助孩子养成好习惯？老师们制定了“养成教育十五条”，从文明礼仪到卫生整理，从读书写字到就餐入寝，都进行耐心指导，引导孩子们在潜移默化中养成终身受益的好习惯。吃饭时，自觉排队打饭；宿舍里，被褥整整齐齐；遇到老师和参观者，主动问好……学校里，懂礼仪的学生成为美丽的风景线。

　　部分学生家中书籍较少，如何让孩子们爱读书、读好书、善读书？教学楼前，一场阅读分享会正在进行。在老师指导下，学生们共同阅读了《爱的教育》，分享书中的暖心故事。

　　李新伟介绍，学校通过“共读一本书”、晨读、午诵等活动，让爱读书的种子在孩子心中生根发芽。与此同时，营造良好校园文化氛围，漫步校园，处处有书香。

　　“只会读书还不够。”李新伟说，“我们还注重培养孩子们的劳动精神，让他们养成爱劳动的好习惯。”学校开齐开足劳动教育课程，引导学生掌握必要的劳动技能，既帮助父母分担家务，也增强责任意识。

　　周末，跟着五年级学生赵庭回家看看。一进厨房，他熟练地切菜、炒菜。不一会儿，一道番茄炒蛋就做好了。“以前觉得做饭很难，劳动课上，老师教我们烹饪技能，现在我能做好几道菜了！”赵庭自信地说。

　　家校共育，有助于学生健康成长。为加强家庭教育指导服务，帮助家长了解学生在校表现，河北小学每月召开“云上”家长会，班主任通过视频展示学生在校表现，分享科学教育理念。线下，则不定期举办“爷爷奶奶课堂”、家庭教育公益讲座，用案例讲解心理健康等方面知识。“我们希望让家长明白，教育孩子不是只管吃饱就好，更要注重身心健康、全面发展。”李新伟说。

　　天色渐晚，离开河北小学时，老师们准备照料孩子们回宿舍休息。灯光亮起，乡村教师们坚守的身影格外动人。

　　

　　怎样拓宽学生视野？

　　少年宫建在校园里

　　本报记者  姚雪青

　　办学特色：丰富课后服务内容，拓宽孩子们创新创造的视野。

　　“同学们，上节课我们通过3D打印和激光切割的方式，制作出微缩版电梯模型和电动车模型。今天我们的目标是——让电梯摄像头更聪明，自动识别并拒绝电动车进入。”科创老师高峰的开场白，一下子引起孩子们的兴趣。

　　这里是江苏高邮市秦邮实验小学乡村少年宫的“创客空间”，30多名学生围坐一起，参加课后科创社团活动。

　　“哪位同学来给摄像头编写程序？”高峰说。

　　“我来！”六年级（8）班的陈袁森举起手。

　　师生一起将AI摄像头连接电脑，输入一段“物体识别”程序指令，启动“学习”按钮，并将电动车照片逐一放在摄像头前面。

　　见证奇迹的时刻！程序编好后，摄像头迅速识别出电动车的形象：电梯模型上的传感器收到指令、拒绝开门，LED灯不断闪烁、发出警报。

　　“太神奇了！”实验很成功，孩子们开心极了。

　　据介绍，2012年起，高邮市开展乡村小学少年宫建设，着力丰富课后服务内容、拓宽孩子视野。

　　学校里的少年宫，可不是兴趣小组简单“扩容”。一方面，课程丰富多元，以秦邮实验小学为例，不仅有合唱、舞蹈等传统项目，还增设了彰显乡土特色的扬剧、秸秆画课程，以及前沿的科创课程等。另一方面，少年宫拥有专属空间，“创客空间”里有电脑桌、地图桌等，满足不同项目的学习需求。

　　少年宫的活动内容从哪里来？高峰说，在日常的信息科技课堂上，他主要聚焦具体知识点的教学，而“切换”到少年宫科创社团，则更多聚焦生活中的实际问题，例如防止电动车进入电梯有哪些可行办法、楼道拐角处怎样避免碰撞等。学生们细心观察生活，再和老师一同探索创新。

　　“我们的少年宫不比城区的差。”秦邮实验小学校长谭大坤介绍，硬件上，激光切割机床等设备逐步配齐；师资方面，老师们多次参加教育系统及科协的培训，还邀请高校教师、非遗代表性传承人等共同指导学生。

　　“乡村小学少年宫建设有助于补齐乡村教育短板，培育具有文化底蕴和创新能力的时代新人。”高邮市教育体育局副局长姚国平介绍，围绕“全域覆盖、精准育人”，全市的乡村小学少年宫构建起“一宫一品”格局，形成“专职教师+高校志愿者+民间艺人”联动机制，累计600多名校内教师参与其中，覆盖学生2万人。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月23日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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