原标题：海南三亚学院：人才跟着项目走 学科围着产业转

3月4日，记者来到海南省三亚学院，只见椰风暖阳下，校园内绿植与建筑相得益彰，教学楼倒映在湖水中，美不胜收。学生们或研讨学术问题，或享受休闲时光，整个校园都洋溢着浓厚的青春气息与文化氛围。

三亚学院秉持“让学生更好地走向社会”办学宗旨，建校20年来，依托吉利控股集团，已培养出17届毕业生，就业落实率在海南本科高校中名列前茅。学院被教育部评为“全国毕业生就业创业双50强高校”，为国家输送了大量高素质应用型人才。

三亚学院校长沈建勇表示，学校对接地方支柱产业需求，以数字技术赋能和智力服务为抓手，深入推进产教融合。学校通过多维融合方式，开辟未来教育新路径，为国家和区域经济社会发展提供人才与智力支持。

开展中外合作办学

当前，三亚学院与丹麦盛宝银行合作，创办了盛宝金融科技商学院/产业学院，为全国唯一与国外金融机构合办的商学院。双方在金融科技技术研究、应用模式设计、国际人才培养、科研成果转化等方面开展深入合作。

盛宝金融科技商学院/产业学院副院长陈晓昕介绍：“学院以金融科技为重点，改变了传统金融专业人才培养方式，为未来金融业培养既懂金融，又懂科技，还具备实际操作能力的复合型人才。”学院引导学生应用计算机、大数据、区块链、人工智能等前沿技术，解决金融业务中的难题。

围绕“产教融合、国际化、数字化”办学特色，学院开设了6个经济学类专业，以及国际经济与贸易中外合作办学项目。学校还依托各方资源，搭建起金融领域政产学研合作平台，开展前沿教学和学术研究。

金融科技专业优秀毕业生端盈盈说：“在专业学习的过程中，我收获颇丰，不仅参与多个研究项目，还成功发表多篇文章。大三时，我和团队申请的外观设计专利获批。此外，我还连续三年获得学校学业奖学金和学院专业奖学金。这些荣誉激励我在专业领域不断奋进。”

在学科建设上，学院专注于“金融产业数字化”研究方向，2024年获批成为金融专业硕士学位授予单位。该研究方向采用双导师制，培养学生创新能力。学院金融创新与多资产智能交易实验室，获批海南省哲学社会科学重点实验室。值得一提的是，学院的金融科技专业虚拟教研室入选教育部首批建设试点名单。三亚学院在金融教育领域的知名度与影响力不断提升。

推动产教深度融合

吉利控股集团经过18年的持续探索，构建了从甲醇能源制备、输配送体系到甲醇车辆应用的完整产业链。三亚学院汽车学院敏锐捕捉到这一行业发展动向，提前规划布局。

2023年，学院联合吉利远程商用车集团等多家企业，成立了绿色新能源醇氢产业学院，制定人才培养方案，推进课程建设与教学内容的创新转化。

同时，学院组建新能源与智能汽车海南省工程研究中心，依托多个实验室，联合吉利控股集团等相关企业，围绕新能源、甲醇、智能网联汽车等领域开展技术研发与产业服务工作。

2023年9月，该中心获海南省发展和改革委员会批准，成为三亚学院首个省级工程研究中心，在新能源汽车技术人才培育与产业发展方面发挥着重要作用。

学院紧密跟随汽车行业发展趋势，围绕新能源汽车“三电”、智能网联汽车、醇氢动力等设置学科方向。学院以产品思维为指引设置课程，打造省级一流本科课程，重视理论与实践深度融合。产业学院与企业共建的精品实验室，配备了先进设备，为学生打造高仿真、沉浸式的实验教学环境。

汽车学院测控技术与仪器专业学生王钦杰告诉记者：“通过系统学习传感器原理、信号与系统分析、单片机原理和PLC技术等课程，让我对测控领域有了更深入的理解。更重要的是，通过实践操作和实验，我学会了运用所学知识解决实际问题。”

沈建勇表示，未来，三亚学院将以人工智能为引擎，锚定产业需求，深化产教融合、科教融汇，坚守高水平应用型办学定位，创新育才模式，提升人才培养质量，全力推进三亚大学建设，赋能现代产业与新质生产力发展。（记者 王祝华）

(责编：郝孟佳、李昉)