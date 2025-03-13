原标题：南昌大学上线 “香樟智友”教育教学智能体

近日，南昌大学举行运用DeepSeek大模型的教育教学智能体启动仪式，发布“香樟智友”α版。

南昌大学副校长葛刚介绍，“香樟智友”是南昌大学将人工智能技术应用于教育领域的最新成果，不仅为学校教育教学提供了智能化支持，还将进一步推动教学管理向全面智能化转型。未来，南昌大学将继续探索人工智能在教育领域的更多应用，为师生提供更加优质的教学服务，为教育强国建设赋能助力。

据悉，“香樟智友”教育教学智能体是基于DeepSeek的高校人工智能垂直应用，覆盖该校教育教学管理全场景，师生可关注南昌大学教务处公众号进行使用。

通过教育教学智能体，南昌大学致力于打造集教务员、实验员与辅导员等于一身的人工智能教员，用智能算法“编织”有温度的立体育人网络，延伸虚拟空间的一站式学生社区，助力学生全面成长成才。这是该校“三全育人”理念的新型实践。除了教务、实验设备等管理功能，该校还在教育教学智能体上打造了人工智能教学和学情辅助等30余个应用场景。（记者魏依晨 通讯员周明）

(责编：郝孟佳、李昉)