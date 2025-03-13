河北石家庄外国语学校与美国马斯卡廷中学定期开展交流，中美学生结下深厚友谊——

本报记者 史自强

图①：2024年4月，马斯卡廷中学学生在石家庄外国语学校学习太极拳。

图②：2025年1月，石家庄外国语学校学生与马斯卡廷中学学生共同欢度春节。

图③：2025年1月在美国马斯卡廷举行的“模拟联合国未来领袖峰会活动”现场。

图④：2024年4月，石家庄外国语学校学生与马斯卡廷中学学生一起制作剪纸作品。

图⑤：2024年4月23日，石家庄外国语学校学生与马斯卡廷中学学生在雄安新区悦容公园做游戏。

石家庄外国语学校供图

“杰克，最近好吗？”3月1日，河北石家庄外国语学校中学生张轩玮通过电子邮件，给远在美国马斯卡廷中学的朋友杰克发去问候，并分享自己的近况。“今天是中国农历二月初二，是中国民间俗称‘龙抬头’的日子，我理了发，为讨个好彩头……”

1个月前，二人相识，很快就成了好朋友。乙巳蛇年大年初一，当张轩玮步入酒店六层时，大红的福字、窗花、中国结等装饰，让他瞬间感到温暖、亲切。这里并不是中国，而是位于美国艾奥瓦州小城马斯卡廷的梅里尔酒店。

六层大厅中央，20余张圆桌依次排列，200余名中美学生齐聚一堂，共庆蛇年春节，共同参加“模拟联合国未来领袖峰会活动”（以下简称“峰会活动”）。张轩玮因此结识了杰克等众多美国朋友。

自2014年缔结友好学校以来，石家庄外国语学校与马斯卡廷中学约定定期开展交流活动。多年来，双方学生通过友好交流，在互学互鉴中，相知相亲，结下深厚友谊。

第一次见面，却似相识多年的老友

在从中国飞往美国的飞行中，张轩玮已经按捺不住内心的激动：“这将是我第一次在海外过年。”马斯卡廷，对张轩玮来说，已经是一个耳熟能详的名字。听着带队老师邵明介绍着两校以往的交流活动，张轩玮心中充满了期待。

梅里尔酒店六层大厅，200多名中美学生中，包含石家庄外国语学校、北师大附中等4所中国学校的学生以及马斯卡廷中学、艾奥瓦城高中等8所美国学校的学生。

欢迎仪式上精彩的武术、舞狮等表演，让中美学生看得兴致勃勃。张轩玮发现，自己的邻桌是马斯卡廷中学的学生。“我知道石家庄外国语学校，与我们学校一直都有交流。”马斯卡廷中学学生杰克跟张轩玮搭话，两人马上热络了起来。

“很高兴能与你们在这里共度春节，感觉很特别、很难忘。”张轩玮回应道。杰克点头，并表示对中华文化充满好奇。

“抵达马斯卡廷后，我们还特意赶到位于邦尼街2911号的中美友谊屋。”张轩玮说，“这让我们深深感受到两国人民的深厚情谊。”

张轩玮表示，这虽是他第一次见到马斯卡廷的朋友，但他们相谈甚欢，彼此间的距离瞬间拉近，仿佛是相识多年的老友。

去年1月，马斯卡廷中学“友谊传承”研学团的29名师生来到中国进行交流，其中一站便是石家庄外国语学校。

“当天，中美两校学生在石家庄外国语学校开展了‘友谊传承’主题活动，在长达45米的洁白画卷上，绘制出一个个饱含友好之情的图案。”石家庄外国语学校党总支书记裴红霞说。

游长城、逛博物馆、打乒乓球、看大熊猫……去年4月，马斯卡廷中学32名学生飞抵中国，跟石家庄外国语学校学生一对一“结对子”，进行“友谊传承”研学活动。

“在如此短的时间内就组织了两次赴华研学活动，可见到中国研学十分受欢迎。”马斯卡廷中学高中部校长瑞安·斯科特·卡斯尔说，“在组建第二批研学团时，许多参加过第一批研学的孩子还想再次报名，但我们不得不把机会留给更多对中国充满向往的孩子。”

以真诚换真情，心与心贴得更近

“对，兄弟，用三个手指扣紧球，摆球时手臂要夹紧身体，保持身体直立……”峰会活动间隙，主办方组织中美学生举行了一场保龄球大赛。比赛前，杰克热情地给不懂保龄球运动的张轩玮讲解握球方法和运球姿势。

听完讲解，张轩玮双脚分开与肩同宽，快速助走的同时，手臂迅速向前下方伸直，手腕翻转，带动保龄球旋转飞出。随后，只听“砰”的一声，8个球瓶瞬间倒下。

“太棒了，你很有天赋。”看到张轩玮的精彩表现，杰克先是激动地跳了起来，随后一边夸奖，一边伸出双手，与张轩玮击掌庆祝。

在杰克的鼓励下，张轩玮逐渐自信起来，运球动作越来越标准。“杰克不仅教得认真，还不吝惜夸赞我，让我觉得很有成就感。”张轩玮说，我们聊得很投机，还互相留了联系方式。

“小球”拉近距离，比赛增进友谊。赛后，张轩玮和杰克在峰会活动上配合得更加默契。学生们分别扮演各个国家的参会代表，模拟参与“联合国会议”，就知识产权、战争难民、电子商务和数据隐私、北极开发与治理等全球热点议题进行深入讨论。张轩玮和杰克共同起草的“决议草案”，得到了组委会的认可，并获得了奖项。

在石家庄外国语学校和马斯卡廷中学的交流交往中，两校学生互学互鉴，心与心贴得更近了。

“简直一见如故！”提起去年4月参加“友谊传承”研学活动的经历，石家庄外国语学校毕业生陈星宇感慨道，很惊喜能遇到志趣相投的朋友王俊德，“他虽然是美国人，但热爱中国文化，还起了一个中文名字。我们性格、爱好相似，都喜欢历史，有聊不完的话。”

拿出手机、打开相册，陈星宇向记者展示他与王俊德的合照：在位于石家庄滹沱河畔的古城正定，陈星宇与“好兄弟”王俊德站在古城墙上，两人笑得灿烂，他们身后是古城璀璨的夜色。

陈星宇从小在古城正定长大，参观正定古城时，他成了王俊德的“私人导游”，带着王俊德一路走、一路看，把正定古城的“九楼四塔八大寺，二十四座金牌坊”讲了个遍，两人越聊越投缘，还约定今后一起去游览更多地方。

“王俊德被古城所震撼，希望能再次到中国，深入了解中国历史文化。”陈星宇说。

去年4月的研学团还走进雄安新区。参观完白洋淀生态工程后，60多名中美学生三五成群坐在雄安新区悦容公园的草坪上，聊天、玩游戏。

王俊德从包里掏出卡牌，招呼着陈星宇和同学们一起玩马斯卡廷的卡牌游戏。“大家非常放松，游戏拉近了中美学生之间的距离。”陈星宇说。

交流频繁，友谊之花绚烂绽放

“滴滴……”随着两声鸣笛声，马斯卡廷中学的校车车门缓缓打开，身着红马甲、胡子花白的马斯卡廷前市长德韦恩·霍普金斯，热情地招呼着同学们上车。

峰会活动结束后，石家庄外国语学校的学生们搭乘校车到马斯卡廷中学参观。“霍普金斯的到来，让我们深深感受到了马斯卡廷市、马斯卡廷中学的热情，我们的心里十分温暖。”邵明说。

下车分别时，石家庄外国语学校学生张曦文从包里掏出大熊猫样式的钥匙扣，送给了霍普金斯。“大熊猫是中国国宝，希望这枚钥匙扣能传递友谊。”张曦文说。

当石家庄外国语学校学生在马斯卡廷中学参观时，在世界的另一头，石家庄外国语学校毕业生王岚郁拿起手机，准备与马斯卡廷中学毕业生杰拉进行视频通话。

王岚郁与杰拉是在去年4月的研学活动中认识的，他们是“一对一”学伴。在6天时间的相处中，他们一起参观了天安门、故宫博物院等，还在石家庄外国语学校体验了太极拳、书法、剪纸等，留下许多美好记忆。

“杰拉热情开朗，我们在研学活动中相处得非常愉快。杰拉离开中国后，我俩仍会时不时分享彼此的生活。”王岚郁说，杰拉在大学里继续学中文。

“节假日，我们会给对方留言送祝福，有时还会讨论学习上的难题。”王岚郁说，虽然她们分处异国，但是两人的心离得很近。

3月16日—22日，又将有一批马斯卡廷中学的学生通过“友谊传承”研学团活动到中国，与石家庄外国语学校学生一起续写中美友谊故事。

“中美关系的未来在青年。中美两国学生通过各种交流活动，交心交友，互学互鉴，相信友谊与合作的种子一定会在他们心里生根发芽。”裴红霞说，中美青年的友谊之花一定会绽放得更加绚烂。

(责编：李昉、郝孟佳)