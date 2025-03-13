河北石家庄外国语学校与美国马斯卡廷中学定期开展交流，中美学生结下深厚友谊——
交心交友 互学互鉴
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图①：2024年4月，马斯卡廷中学学生在石家庄外国语学校学习太极拳。
“杰克，最近好吗？”3月1日，河北石家庄外国语学校中学生张轩玮通过电子邮件，给远在美国马斯卡廷中学的朋友杰克发去问候，并分享自己的近况。“今天是中国农历二月初二，是中国民间俗称‘龙抬头’的日子，我理了发，为讨个好彩头……”
1个月前，二人相识，很快就成了好朋友。乙巳蛇年大年初一，当张轩玮步入酒店六层时，大红的福字、窗花、中国结等装饰，让他瞬间感到温暖、亲切。这里并不是中国，而是位于美国艾奥瓦州小城马斯卡廷的梅里尔酒店。
六层大厅中央，20余张圆桌依次排列，200余名中美学生齐聚一堂，共庆蛇年春节，共同参加“模拟联合国未来领袖峰会活动”（以下简称“峰会活动”）。张轩玮因此结识了杰克等众多美国朋友。
自2014年缔结友好学校以来，石家庄外国语学校与马斯卡廷中学约定定期开展交流活动。多年来，双方学生通过友好交流，在互学互鉴中，相知相亲，结下深厚友谊。
第一次见面，却似相识多年的老友
在从中国飞往美国的飞行中，张轩玮已经按捺不住内心的激动：“这将是我第一次在海外过年。”马斯卡廷，对张轩玮来说，已经是一个耳熟能详的名字。听着带队老师邵明介绍着两校以往的交流活动，张轩玮心中充满了期待。
梅里尔酒店六层大厅，200多名中美学生中，包含石家庄外国语学校、北师大附中等4所中国学校的学生以及马斯卡廷中学、艾奥瓦城高中等8所美国学校的学生。
欢迎仪式上精彩的武术、舞狮等表演，让中美学生看得兴致勃勃。张轩玮发现，自己的邻桌是马斯卡廷中学的学生。“我知道石家庄外国语学校，与我们学校一直都有交流。”马斯卡廷中学学生杰克跟张轩玮搭话，两人马上热络了起来。
“很高兴能与你们在这里共度春节，感觉很特别、很难忘。”张轩玮回应道。杰克点头，并表示对中华文化充满好奇。
“抵达马斯卡廷后，我们还特意赶到位于邦尼街2911号的中美友谊屋。”张轩玮说，“这让我们深深感受到两国人民的深厚情谊。”
张轩玮表示，这虽是他第一次见到马斯卡廷的朋友，但他们相谈甚欢，彼此间的距离瞬间拉近，仿佛是相识多年的老友。
去年1月，马斯卡廷中学“友谊传承”研学团的29名师生来到中国进行交流，其中一站便是石家庄外国语学校。
“当天，中美两校学生在石家庄外国语学校开展了‘友谊传承’主题活动，在长达45米的洁白画卷上，绘制出一个个饱含友好之情的图案。”石家庄外国语学校党总支书记裴红霞说。
游长城、逛博物馆、打乒乓球、看大熊猫……去年4月，马斯卡廷中学32名学生飞抵中国，跟石家庄外国语学校学生一对一“结对子”，进行“友谊传承”研学活动。
“在如此短的时间内就组织了两次赴华研学活动，可见到中国研学十分受欢迎。”马斯卡廷中学高中部校长瑞安·斯科特·卡斯尔说，“在组建第二批研学团时，许多参加过第一批研学的孩子还想再次报名，但我们不得不把机会留给更多对中国充满向往的孩子。”
以真诚换真情，心与心贴得更近
“对，兄弟，用三个手指扣紧球，摆球时手臂要夹紧身体，保持身体直立……”峰会活动间隙，主办方组织中美学生举行了一场保龄球大赛。比赛前，杰克热情地给不懂保龄球运动的张轩玮讲解握球方法和运球姿势。
听完讲解，张轩玮双脚分开与肩同宽，快速助走的同时，手臂迅速向前下方伸直，手腕翻转，带动保龄球旋转飞出。随后，只听“砰”的一声，8个球瓶瞬间倒下。
“太棒了，你很有天赋。”看到张轩玮的精彩表现，杰克先是激动地跳了起来，随后一边夸奖，一边伸出双手，与张轩玮击掌庆祝。
在杰克的鼓励下，张轩玮逐渐自信起来，运球动作越来越标准。“杰克不仅教得认真，还不吝惜夸赞我，让我觉得很有成就感。”张轩玮说，我们聊得很投机，还互相留了联系方式。
“小球”拉近距离，比赛增进友谊。赛后，张轩玮和杰克在峰会活动上配合得更加默契。学生们分别扮演各个国家的参会代表，模拟参与“联合国会议”，就知识产权、战争难民、电子商务和数据隐私、北极开发与治理等全球热点议题进行深入讨论。张轩玮和杰克共同起草的“决议草案”，得到了组委会的认可，并获得了奖项。
在石家庄外国语学校和马斯卡廷中学的交流交往中，两校学生互学互鉴，心与心贴得更近了。
“简直一见如故！”提起去年4月参加“友谊传承”研学活动的经历，石家庄外国语学校毕业生陈星宇感慨道，很惊喜能遇到志趣相投的朋友王俊德，“他虽然是美国人，但热爱中国文化，还起了一个中文名字。我们性格、爱好相似，都喜欢历史，有聊不完的话。”
拿出手机、打开相册，陈星宇向记者展示他与王俊德的合照：在位于石家庄滹沱河畔的古城正定，陈星宇与“好兄弟”王俊德站在古城墙上，两人笑得灿烂，他们身后是古城璀璨的夜色。
陈星宇从小在古城正定长大，参观正定古城时，他成了王俊德的“私人导游”，带着王俊德一路走、一路看，把正定古城的“九楼四塔八大寺，二十四座金牌坊”讲了个遍，两人越聊越投缘，还约定今后一起去游览更多地方。
“王俊德被古城所震撼，希望能再次到中国，深入了解中国历史文化。”陈星宇说。
去年4月的研学团还走进雄安新区。参观完白洋淀生态工程后，60多名中美学生三五成群坐在雄安新区悦容公园的草坪上，聊天、玩游戏。
王俊德从包里掏出卡牌，招呼着陈星宇和同学们一起玩马斯卡廷的卡牌游戏。“大家非常放松，游戏拉近了中美学生之间的距离。”陈星宇说。
交流频繁，友谊之花绚烂绽放
“滴滴……”随着两声鸣笛声，马斯卡廷中学的校车车门缓缓打开，身着红马甲、胡子花白的马斯卡廷前市长德韦恩·霍普金斯，热情地招呼着同学们上车。
峰会活动结束后，石家庄外国语学校的学生们搭乘校车到马斯卡廷中学参观。“霍普金斯的到来，让我们深深感受到了马斯卡廷市、马斯卡廷中学的热情，我们的心里十分温暖。”邵明说。
下车分别时，石家庄外国语学校学生张曦文从包里掏出大熊猫样式的钥匙扣，送给了霍普金斯。“大熊猫是中国国宝，希望这枚钥匙扣能传递友谊。”张曦文说。
当石家庄外国语学校学生在马斯卡廷中学参观时，在世界的另一头，石家庄外国语学校毕业生王岚郁拿起手机，准备与马斯卡廷中学毕业生杰拉进行视频通话。
王岚郁与杰拉是在去年4月的研学活动中认识的，他们是“一对一”学伴。在6天时间的相处中，他们一起参观了天安门、故宫博物院等，还在石家庄外国语学校体验了太极拳、书法、剪纸等，留下许多美好记忆。
“杰拉热情开朗，我们在研学活动中相处得非常愉快。杰拉离开中国后，我俩仍会时不时分享彼此的生活。”王岚郁说，杰拉在大学里继续学中文。
“节假日，我们会给对方留言送祝福，有时还会讨论学习上的难题。”王岚郁说，虽然她们分处异国，但是两人的心离得很近。
3月16日—22日，又将有一批马斯卡廷中学的学生通过“友谊传承”研学团活动到中国，与石家庄外国语学校学生一起续写中美友谊故事。
“中美关系的未来在青年。中美两国学生通过各种交流活动，交心交友，互学互鉴，相信友谊与合作的种子一定会在他们心里生根发芽。”裴红霞说，中美青年的友谊之花一定会绽放得更加绚烂。
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