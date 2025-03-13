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天津全面推行科技成果“先使用后付费”

2025年03月13日08:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电（记者李家鼎）天津市近日举行科技成果“先使用后付费”暨成果转化“三个一”行动工作推动会，在全市范围全面推行科技成果“先使用后付费”，加快提高科技成果转化效率。

　　长期以来，高校院所专利成果转化面临“不敢转、不愿转、不会转”的困境。针对这一痛点，去年以来，天津市科技局等部门深入开展走访调研，认真研究 “先使用后付费”相关政策与工作模式，出台《关于进一步推动科技成果转化创新改革的若干措施》，鼓励专利先使用后付费。南开大学、天津理工大学、天津滨海高新区等单位结合工作实际，积极探索新路径、新模式，人保财险等金融机构创新多种增信方式，推动一批项目得到转化并形成典型案例。

　　活动中，天津5所高校院所与科技企业就信息技术、新材料等领域的7个项目达成合作。活动同步推广成果转化“三个一”服务体系，即“一张明白纸”明晰政策要点、“一幅流程图”规范转化程序、“一批服务专员”提供专业指导。目前，天津市已有多家高校探索采用“三个一”模式，有效激发了科研人员活力，极大提高了成果转化效率。

　　天津市科技局党委委员、副局长夏正淮表示，天津将持续构建政府引导、市场主导、多方联动的创新格局，为科技成果转化“先使用后付费”和高校“三个一”行动提供可复制的制度范本，推动更多科技成果从“实验室”迈向“生产线”。

(责编：李昉、郝孟佳)

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