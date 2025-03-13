今年37岁的黄光福是云南大学农学院的一名青年教师，同时也是云南大学在云南省勐海县勐遮镇曼恩村成立的多年生稻科技小院的负责人。多年来，他带领学生扎根田间，进行技术攻关。团队利用长雄野生稻特有的地下茎无性繁殖能力，成功培育出“云大25”“云大107”等新品种，突破性地实现水稻“一次栽种、连续收割”，让“割韭菜般收稻子”的农业成果从实验室走向田间地头。

传统水稻种植需要年复一年的重复劳动，而对于多年生稻来说，种植户从第二年起即可“轻装上阵”——无需重复的种子、秧苗和翻耕的投入，直接进入田间管理阶段，实现连续收割。在保持产量不变的同时，农民可以腾出大量时间发展副业。

黄光福说，近年来，乡村全面振兴战略的不断深入为青年投身农业搭建了广阔舞台，他带领的团队充分利用“科技小院”这一创新模式，将科研与地方实际需求紧密结合，积极引导学生参与技术推广和产业合作，有效促进了当地多年生稻的规模化种植。

图为师生们结束了一天的劳作，乘坐电动三轮车返回宿舍。

彭奕凯摄（新华社发）

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