据新华社合肥电（记者何曦悦）记者近日从中国科学院合肥物质科学研究院获悉，该院大科学团队研制的聚变堆主机关键系统综合研究设施——八分之一真空室及总体安装系统通过专家组测试与验收，系统研制水平及运行能力达到国际先进水平。

太阳发光发热源于其内部的核聚变反应，“人造太阳”顾名思义，就是要造出一个“太阳”实现聚变发电。

安徽合肥西北角，“夸父”聚变堆主机关键系统综合研究设施园区实验厂房内，一个形似巨型“橘子瓣”的装置巍然矗立，这就是刚通过验收的八分之一真空室及总体安装系统主体平台。它采用D型截面双层壳体结构，总高20米，真空室壳体采用50毫米厚的超低碳不锈钢材料，重295吨。未来，8个这样的“橘子瓣”合而为一，下一代“人造太阳”将在其中“燃烧”。

“在聚变堆中，真空室是离堆芯最近的核安全屏障。它不仅能保障上亿度等离子体在装置中的运行，也为超导磁体提供安全屏障，对精度、焊接水准、磁导率等提出了超高要求。”中国科学院合肥物质科学研究院等离子体所研究员、八分之一真空室及总体安装系统负责人刘志宏介绍，这一系统是聚变堆主机关键系统综合研究设施19项子系统中的关键一项，通过完成八分之一真空室的研发，团队已完全掌握未来聚变堆完整的环形真空室的关键技术。

从预研、研制、调试到正式建成并通过验收，科研团队历时十年攻关，形成40余项发明专利。这一系统不仅为未来聚变堆主机真空室内部部件的安装、检测、调试和遥操作研究提供一个全尺寸的综合实验平台，相关技术还拓展应用于粒子加速器、精密机械、电子科技、半导体等领域。

据介绍，随着聚变堆主机关键系统综合研究设施各子系统相继研制成功及投入运行，从基础研究到技术验证和工程应用的完整链条正逐步形成，为聚变堆的设计、建设、运行奠定了坚实的科学技术基础。

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