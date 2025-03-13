本报记者 周姝芸

马来西亚马来亚大学校园景色。

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近年来，马来西亚以其高性价比的教育资源和多元化的文化环境，吸引了越来越多的中国学生前往留学。马来西亚的高校有哪些特点？如何准备申请？

马来西亚的高校有公立大学、私立大学和英澳大学海外分校三类。启德留学亚洲项目战略发展与管理部总监李阳介绍：“马来西亚公立大学的学费相对较低，对于注重学校排名且预算有限的学生来说，马来西亚排名前五的公立大学——马来亚大学、马来亚国民大学、博特拉大学、马来西亚理工大学和马来西亚理科大学，是理想的选择。”

马来西亚的私立大学在部分领域拥有突出的专业优势，因此也吸引了不少中国学生。指南者留学马来西亚业务负责人谢子月说：“马来西亚泰莱大学的酒店管理全球排名靠前，提供知名酒店、度假村等实习项目；马来西亚思特雅大学的音乐治疗专业独具特色，教学设施也很先进。”

近年来，马来西亚的英澳大学海外分校成为越来越多学生的选择，李阳说：“许多原本计划前往英国或澳大利亚留学的学生，选择在马来西亚的海外分校完成学业。以澳大利亚伍伦贡大学马来西亚校区为例，本科学费约为澳大利亚校区的1/3，学生花费小又能得到与本校相同的课程和学位，性价比很高。目前，英国诺丁汉大学马来西亚校区和澳大利亚莫纳什大学马来西亚校区是中国学生最为集中的海外分校。”

记者了解到，马来西亚的申请难度相对英美学校较低，尤其是语言要求较为宽松。对于临时决定留学或语言成绩尚未达标的学生来说，马来西亚是一个友好的选择，许多学校允许学生在入学后继续准备语言考试。马来西亚的华人比例较高，中文在当地广泛使用，这为中国学生提供了更轻松的适应环境。

杨阳本科在国内上学，她的雅思成绩6分，申请留学时并不具有优势。从2024年春季到年底，杨阳的语言成绩始终没有突破，难以申请到英美地区排名靠前的学校。申请季步入尾声，杨阳在了解到马来亚大学后果断递交了申请，如愿收到了马来亚大学生物信息硕士项目的录取通知书。

杨阳说：“其实打破信息壁垒，做好准备，也能在众多留学选择中找到适合自己的道路。”

关于马来西亚本科申请，谢子月给出了一些建议。首先，学生需要关注院校对于高考成绩的要求。目前，马来亚大学、诺丁汉大学马来西亚校区和莫纳什大学马来西亚校区均要求提供高考成绩，而其他院校仅需提供高中成绩单及毕业证即可申请。其次，公立院校通常在秋季（9-10月）开放所有专业入学，春季（2-3月）仅部分专业开放；私立院校则更为灵活，每年1月、5月和9月均有入学批次，申请时间更充裕。最后，语言成绩至关重要。公立院校一般要求雅思成绩至少5.5分，私立院校大多接受5分。因此，建议同学们提前半年到一年开始准备申请材料和语言考试，确保申请顺利。

(责编：李昉、郝孟佳)