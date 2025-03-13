本报电（张舟）为帮助新来的留学生平安顺利完成学业，中国驻阿德莱德总领馆向即将开启澳大利亚留学生活的同学们做如下提醒。

行前充分准备

提前了解当地法律法规、文化习俗及校园管理要求。入境前认真阅读有关海关规定，如实申报，切记莫带乳制品、蛋及蛋制品、非罐装的肉类制品（如腊肉、香肠、肉松）等入关，避免影响入境。

保管和留存好重要资料和信息：备份护照、签证、录取通知书等文件电子版，记录当地警方、医院、使领馆紧急联系方式。

保持通讯畅通。抵达后第一时间向家人和学校报备在澳电话、地址、室友或朋友等联系方式，定期向家人报“平安”。

切勿轻易汇款

当前电信诈骗案件高发频发，留学新生更是诈骗犯的主要目标。

不法分子主要通过冒充中国驻外使领馆、国内外司法机关、香港廉政公署、当地移民局、海关、邮政公司等工作人员，采取威胁恐吓等手段逼迫、哄骗当事人“汇款转钱”。

留学生接到可疑电话后，请保持冷静，与家人、朋友联系沟通，认真分析判断。如有必要，亦可联系我馆领事部咨询确认。切莫轻信陌生人，尤其不要轻易汇款。

增强安全意识

避免夜间单独出行或前往治安较差区域，出行前告知亲友行程，尽量结伴而行。

遵守交通规则，乘坐正规交通工具，驾车需持有合法驾照并购买保险。

谨防“黑中介”，租房、换汇、兼职等需通过正规渠道办理，签署合同前核实条款细节。

关注心理健康

及时疏解压力。学业或生活遇到困难时，主动联系学校心理咨询中心或寻求亲友帮助。

拓展社交圈层。积极参加所在学校中国学联等校园活动，与当地社区友好互动，避免自我封闭。

(责编：李昉、郝孟佳)