邢峰彬 周姝芸

身处异国他乡的留学生，需要独自面对陌生环境、文化差异、学业压力等现实问题。近年来，如何保持心理健康正受到越来越多家长和学生的关注。留学时的心理压力有哪些？如何有效缓解？

构建社交网络

学子们在陌生的环境里独立开始新的生活，在适应前，周围环境、人际交往等问题都可能会成为挑战，进而导致负面情绪的产生。

“留学时社交带来的压力较普遍。”在伦敦大学学院留学的赵豫介绍，“同学们突然到达一个人生地不熟的新环境，身边没有可以依赖的人，就容易感到焦虑和恐惧。”

就读于曼彻斯特大学的张贝琪有相似体会。她说，留学生融入当地文化并不容易，语言不同，沟通中容易词不达意，从而产生社交压力。“社团里有个朋友和我开玩笑，一些‘网梗’我听不懂，只能尴尬地笑笑。”张贝琪说。

北京大学心理与认知科学学院教师李同归建议，中国留学生可以建立起自己的社交网络，包括个人圈和社会圈。李同归说：“个人圈联系人包括父母、同学、导师等，社会圈指留学的学校、社区，比如各国有中国学生学者联谊会、学友会等留学生群体组织，同学们多参与相关活动。”

赵豫提到，当发现陷入负面情绪时，留学生要主动向身边人寻求陪伴与情绪支持。“幸运的是，我有好朋友一起来留学。我们可以一起聊天，消解很多内心烦恼，也经常搭伙做饭、出去玩。如果是同专业的朋友，学习上也能互相帮助。”

身处异国他乡、面临相似困境，来自中国的留学生还可以形成一个个互相支持的社交圈。张贝琪说：“不高兴的时候需要找人倾诉，一起来留学的朋友更能理解对方的处境。有些留学时间更长的学长学姐，可以分享他们的经验，帮助我融入集体。”

培养兴趣爱好

除社交外，赵豫认为学习方面也有挑战。她说：“用非母语阅读和写作，速度不够快，而且中英文学术评价标准有差异。有时感觉自己写得不错，但教授评价并非如此，我的心里七上八下，容易感到失落。”

记者了解到，当面对高强度的学业压力时，不少同学会有紧张、焦虑、痛苦等心理问题症状出现。在美国留学的王明明说：“大学课程紧凑，小组作业也十分频繁，很多留学生刚开始会觉得很难适应，加之想要获得好成绩，不负父母期望，就容易陷入烦恼，精神上处于高压状态。”

王明明认为，当持续处于高压状态时，要找一个宣泄的出口。“比如放松休息。给自己放一天假、吃好吃的东西、看场电影、听音乐等。保证充足、良好的睡眠对拥有健康的心态至关重要，有时睡一觉起来，心情就会变好不少。”王明明说。

张贝琪建议不愉快时做感兴趣的事，能调节心情。她加入了曼彻斯特大学的一个流行舞蹈社团：“有一个兴趣爱好很重要。我们学校的舞社由各国学生组成，和大家一起排练舞蹈，不仅能结交朋友，还能保持心情舒畅。”

庄沁在美国留学，对此他有同感。“培养兴趣爱好可以让生活充实，还可以结交新的朋友。我喜欢打乒乓球，在学校认识了几名有相同爱好的同学。之后，我们经常一起打球。建议同学们积极尝试不同活动，比如参加学校的足球、话剧、动漫等社团活动，结交朋友，让留学生活更有趣。”庄沁说。

(责编：李昉、郝孟佳)