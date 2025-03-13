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赤道边上的留学时光

孙京爱
2025年03月13日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　马来西亚槟城景色。
　　本文图片均由受访者提供

　　张楷利生活照。

　　邓陈婵在马来西亚理科大学参加校园活动留影。

　　提及马来西亚，很多人想起它四季如夏的气候、别具特色的美食、美丽的自然风光……其实，马来西亚的高等教育发展也相当出色，马来亚大学、马来西亚理科大学、泰莱大学、英迪国际大学等具有较高的国际认可度。

　　据马来西亚教育全球服务中心（EMGS）的统计数据显示，过往5年前往马来西亚留学的中国留学生人数逐年增加且增幅明显。马来西亚吸引他们的地方是什么？在那里上学的实际体验如何？听听这几名学生的故事。

　　

　　留学性价比高

　　邓陈婵本科毕业后曾拿到法国和西班牙学校的录取通知书，但最终她选择了马来西亚理科大学商业分析专业。邓陈婵坦言，马来西亚以其较低的生活成本和较高的教学质量成为理想选择。“马来西亚的房租和生活费都比较便宜。1000元人民币也可以租到合适地段的房子。算上日常消费，留学每个月的生活费可以控制在3000元人民币。”邓陈婵说。

　　许多人不知道，马来西亚的教育资源相当优质。马来西亚英迪国际大学哲学（教育）专业的博士生王紫祎说：“马来西亚的高等教育机构在科研和创新方面投入大，尤其在教育、工程、商科等领域，因此这些专业有明显优势。不少当地大学与英国、澳大利亚的知名院校合作，提供双联课程或学位认证，学生可以在马来西亚获得国际认可的学历。我学习教育专业，学校既注重学术严谨，又鼓励实践与创新。我了解到了不同文化背景下的教育模式和实践经验，拓宽了学术视野。”

　　关于日常生活，王紫祎说：“无论是住宿、饮食还是交通，留学生都可以用较低预算享受到舒适体验。不仅如此，我所在的汝来环境优美、治安良好，是一个安全、宜居的好地方。”

　　邓陈婵提到，马来西亚地理位置独特，可以以较低的出行成本游览周边国家和城市，了解东南亚地理、历史文化。“机票价格非常便宜，我乘坐的最便宜一次只要87元。旅行不仅放松身心，也是行万里路的学习机会。”邓陈婵说。

　　文化多元包容

　　马来西亚是一个多元文化交织的国度，马来人、华人、印度人等不同群体在此共处，文化的多样性得到充分体现。

　　邓陈婵说：“槟城的文化包容度很高，不同民族有自己的饮食、语言、节日。肉骨茶、街头小吃罗惹、香酥塔饼等都让我印象深刻。值得一提的是，马来西亚还有妈妈档——类似大排档，主要提供印度特色美食，也有炒饭、炒面和鸡块等马来美食。即使是凌晨一点钟去妈妈档，那儿也有很多人大快朵颐，热闹非凡。”

　　在马来西亚，春节不仅是华人的节日，也是多元文化交融的。留学生们在这里不仅感受到了家的温暖，也见证了文化的传承与包容。邓陈婵说，在前不久的春节期间，马来西亚华人群体在槟城组织了盛大的欢庆活动，给她留下了深刻印象。

　　邓陈婵分享了春节活动不少细节：“猜灯谜、漆扇等活动都是免费的，无论是当地人还是外国人，都可以参与，还能带走自己的作品。舞狮活动中，小孩、青年、老人，都有。这些活动的组织者大多是当地的华人志愿者，他们热情踊跃，发自内心地喜爱中国传统文化。”

　　“槟城的年味特别浓。初八、初九的时候槟城有组织系列活动。舞狮舞龙、烟花鞭炮齐鸣，街道上人潮涌动，热闹非凡。”马来西亚理科大学创意产业设计专业的张楷利感叹道。

　　王紫祎对庙会的多元氛围印象深刻：“虽然逛庙会是华人的传统习俗，但我看到许多不同肤色的人聚在一起，体验中国传统文化。大家沉浸在节日的欢乐中，现场其乐融融的氛围让人感动。”

　　当地人热情友善

　　学子们不约而同提到，在马来西亚留学的过程中，感受到了当地人的热情和友善。他们以开放的态度，给予了学生帮助和支持。

　　王紫祎说：“和马来西亚的华人群体沟通没有语言障碍，他们还会在生活上提供许多实用建议。我遇到的马来人和印度人也很友好，尽管文化背景不同，他们总是乐于分享自己的传统和习俗，让我对马来西亚的多元社会有了更深的了解。来马来西亚读博的第一学期，导师耐心地帮我梳理了博士阶段的课程安排，告诉我哪些课程是基础，哪些与我的研究方向密切……让我少走了很多弯路。”

　　张楷利在留学期间得到当地华人的温暖相助。她回忆说：“有一次，我和3个女生在泰国合艾旅游后返回马来西亚时错过了火车。幸运的是，在边境我们遇到了一位马来西亚华人叔叔。他不仅开车载我们到方便打车的地方，还目送我们安全登上出租车后才离开。”

　　令邓陈婵印象深刻的是她的邻居阿姨。“阿姨是马来西亚人，她经常给我和室友送食物，还开车带我们出去玩。阿姨善良、热情，让我们不要回送任何东西，她说我们是学生，应该好好享受在这里的读书时光。不仅如此，有同学的家人来马来西亚游玩时，阿姨还主动当了导游。”

(责编：李昉、郝孟佳)

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