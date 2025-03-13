原标题：别让AI成为偷懒神器

刚开学，我和学生聊天，询问他们假期有啥进步。有学生说深入钻研了英语六级通关秘籍，自信本学期六级必定取得高分；有学生讲潜心研究了高压绝缘，C刊论文胜券在握；更有学生称精心研究了食材搭配，感觉距离成为大厨就差一间厨房。

我听后打趣道：“你们咋年前都这么普通，年后却如此自信？”

他们一本正经地回答：“老师，因为DeepSeek啊！”

我赶紧问，除了假期的“进化”，开学后还打算用人工智能做什么？

一位学生坦言：“老师，我觉得人工智能简直就是‘偷懒神器’。每次课后作业，我拍下题目一搜，最详尽的解析立马就出来了。再让AI一键生成答案，比自己认真分析做题的准确率还高，成绩也不会差。这么一来，我甚至觉得上课都不用听了。”

我追问：“还能干点什么？”

“能帮我写论文。我输入几个关键字和要求，论文就自动生成了，都不用我费劲写了。”另一位研究生回答。

第三位学生说：“像我这种‘社恐’，可以不再与同门、老师交流了。通过AI，我完全可以获取想要的任何信息和资讯。”

我说：“这三个‘偷懒’操作，对人工智能来说确实不难。但结果真的十全十美吗？”

学生纷纷摇头，说：“这样偷懒，在期末考试成绩、真刀真枪研究时的茫然无措，就会变成回旋标正中我们的眉心。”

确实，过度依赖AI完成作业与任务，不主动思考、探索，长此以往无疑会减弱学生的学习自主性与探索精神。不主动掌握知识，不会的题、不懂的理论终究还是不会。而一味接受AI的观点和答案，缺乏对信息的甄别、分析和质疑，势必会削弱学生的批判性思维和创新能力，用错误信息写论文交给导师批改，这更是对教育资源的浪费。过度依赖AI交流和获取信息，减少学习过程中与教师、同学的互动交流，会大幅减弱人与人之间的情感传递，不利于团队协作能力与沟通能力的培养，更影响了校园人际关系与学习氛围。

那么，该如何正确使用AI？

在汹涌澎湃的科技浪潮中，AI就恰似哪吒脚下的风火轮，以令人惊叹的速度和超凡的威力，瞬间便能穿梭于天地之间，打破信息与应用的重重壁垒，让各种可能变成现实。然而，单纯驱使这风火轮般的AI朝着星辰大海一路狂飙，并非我们的终极目标。探索AI的价值与意义，更在于挖掘其为人类带来的深度洞察与多样化体验。正确的做法是，我们要把它稳稳踩在脚下，借助其强大动力，亲自奔赴远方，在探索征程中，亲身感受宇宙的广袤无垠与神秘深邃，让这段借助AI探索的旅程，真正成为拓展认知维度、丰富智慧图谱、积淀人生厚度的宝贵经历。

对于大学生来说，构建AI认知框架并善用其技术效能，已成为数字化生存的核心素养。

在大学学习阶段，探索海量新知识已成为学生的必修课。以前，学生在开展课前学习或实践任务时，由于无法随时随地获得老师指导，往往会在学习过程中遭遇重重困难。现在，有了AI这个“随身老师”，知识获取方式已被悄然重构——对学生关于新软件使用、模型搭建等方面的问题，它都能提供标准步骤与详细解释，帮助大家迅速掌握新知识、新技能。

大学生是最富有想象力的群体，而AI能够满足他们的各种奇思妙想。运用AI，学生可以对比分析教材、老师、同学的不同观点，经深入思考后形成自己的独到见解。再者，利用AI，学生能整合跨学科知识，丰富创作元素。比如有学生懂电气设备的设计方案，但对于中华优秀传统文化了解不深不透，便可借助AI进行专业融合，创新设计方案、丰富内容元素。学生还可以根据AI提供的思路和建议，开展更加深入全面的研究与探索，挖掘新内容、凝练新观点，使成果更加丰富立体。

除了学习和创新，AI还能帮学生聚焦重点，提供实践创作和学术选题灵感。过去，检索、收集、整理文献内容会耗费学生大量时间与精力，现在借助AI工具，大家能快速对学术文献进行数据挖掘和分析，不仅帮助其理解文献核心内容、迅速总结研究现状与存在问题，还能通过多角度精准提问，帮助学生识别学科当前的热门研究方向与前沿问题，为自己的学术选题提供参考。

笔者以为，针对目前的AI热潮，高校应打出一套全方位、多层次的AI智汇校园“组合拳”：开设AI相关课程，重视基础理论研究，邀请AI领域专家入校，讲解相关专业最前沿的知识。改革教学模式，将AI融入日常教学，如利用AI批改作业、规划个性化学习路径，进而提升教学效率与教育质量。打造AI创新平台，设立AI创新实验室，提供涵盖专业软件、高性能计算设备、数据资源库等科研资源，以及集项目孵化、成果展示、学术交流、校企合作于一体的综合性平台，鼓励师生开展AI相关研究与项目实践。通过举办AI主题竞赛，激发师生的创新思维与实践能力；组织工作坊，让师生在实操中加深对AI的理解；开展阅读节、思辨大赛等活动，鼓励师生借助AI提升工作与学习效率，引导师生在快节奏的科技浪潮中，以慢节奏阅读思考、沉淀思想，实现思维的拓展与升华。

诚然，AI具有快捷性和便利性的优势，但教育的本质是激发学生个体潜能，引导其认知自我、理解世界，实现知识的传承、人格的塑造和价值观的培养。因此，高校师生切不可因AI而催生“速成思维”，而应让学生在“慢积累”中打牢专业基础，在“深思考”中激活创新能力，在循序渐进中体悟知识的深度与广度。唯如此，才能帮助学生真正实现从表层技能掌握到深层认知跃迁的教育目标——这正是人工智能时代高等教育不可替代的核心价值。

（作者：王栋梁，系华北电力大学电气与电子工程学院党委副书记）

(责编：李昉、郝孟佳)