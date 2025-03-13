原标题：棉花纺织品碳足迹可定量解析

记者从中国农业科学院棉花研究所获悉，该所王占彪研究员团队定量解析了童装、针织衫、工作服、T恤和作训服等棉质纺织品“从种子到成衣”全阶段的碳排放情况，即碳足迹，并提出对应的具体“减碳”策略，为我国棉花纺织服装产业的可持续发展提供了重要思路和线索，也为全球棉花纺织产业减排策略的制定提供了科学依据。相关研究成果近日发表在环境科学类国际期刊《资源、保护与回收》上。

此前有研究显示，全球纺织品行业的生命周期碳排放量仅次于石油和天然气行业，甚至超过国际航空和海运的总碳排放量。我国是全球最大的棉花生产和加工国之一，棉花使用量占全球的32%，纺织品和服装出口额占全球市场的1/3以上。有数据显示，我国纺织服装行业每年可排放约2.3亿吨的二氧化碳。因此，在“双碳”战略推动下，纺织服装企业主动管理全价值链碳排放，已经成为行业趋势。

碳足迹是用来衡量某产品在一定时间内直接或间接导致的二氧化碳排放量的指标。王占彪认为，“从种子到成衣”定量解析棉花纺织服装产业的碳足迹，对推动我国纺织产业绿色转型具有重要意义。为此，研究团队基于从棉花种植、轧花、纺纱、织物制造、染色到服装制作的全生命周期，获取了大规模的调研数据，结合生命周期评价法，对我国纺织产业链进行了全面的实证分析。结果显示：在整个棉花纺织品全生命周期中，棉花生产、纺纱和制造阶段是主要的碳排放源，分别占总碳排放量的22.54%、19.91%和44.70%。

研究发现，通过清洁能源、优化工厂规模、使用有机棉和加强回收利用等4种情景替代方案，棉花纺织品全生命周期的碳足迹可以分别降低52.48%、30.43%、35.95%和62.40%。因此，研究建议通过减少能源消耗、推进工艺技术革新和加强纺织品回收等举措减少碳排放，推动服装产业向可持续发展转型。（记者杨舒）

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