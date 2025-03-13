原标题：第41次南极考察在南极冰盖获取完整冰川内部温度剖面

记者日前从吉林大学获悉，在中国第41次南极考察期间，吉林大学、中国地质大学（北京）联合俄罗斯海洋与地质矿产资源研究所组成的联合科研小组，在东南极拉斯曼丘陵地区首次利用已有钻孔开展测井作业，获取了钻孔的温度、倾角、方位角以及钻孔直径变化等关键参数，得到了完整的冰川内部温度剖面，为揭示未来气候变化背景下南极冰盖的演化规律提供了重要依据。

此前，在中国第40次南极考察期间，该联合科研小组利用吉林大学自主研发的新型铠装电缆悬吊式电动机械深冰及冰下基岩取芯钻探系统在中山站以南约25公里处，成功钻穿545米厚的冰层和冰岩夹层，获取了连续冰芯样品和基岩样品，并形成冰下基岩二号孔。

此次是该联合科研小组的再次合作。科研人员利用吉林大学建设工程学院、极地科学与工程研究院自主研发的极地冰孔测井成套探测装备和钻井液回收设备，在冰下基岩二号孔开展南极冰盖测井作业。

历时2个月，科研人员获取了完整的冰川内部温度剖面，并测量了钻孔倾角和方位角，对钻孔缩径过程及冰川运动演化开展了持续观测，获取了重要的原位冰川运动参数，为探明伊丽莎白公主地末端冰盖底部地热通量及其动力学演化机制奠定了基础。

据悉，拉斯曼丘陵地区位于伊丽莎白公主地冰盖末端，是东南极冰盖重要的溢流区之一。冰下地质环境是影响冰盖运动的重要因素，探明拉斯曼丘陵地区冰下地质环境对揭示伊丽莎白公主地末端冰盖的动力学演化机制和物质平衡特征具有重要意义。（记者任爽 通讯员芦猛）

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