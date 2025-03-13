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90后教师兰楠投身乡村美育教育7年——

用画笔点亮田野里的艺术梦（守望）

本报记者 姜 峰
2025年03月13日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　兰楠带领孩子们制作手工画。
　　龚长浩摄

　　坚守从教初心，为乡村美育教育作贡献；努力教授学生绘画知识，点亮乡村孩子艺术梦……作为一名扎根乡村学校7年的美术教师，兰楠通过自己的实际行动，激发孩子们对艺术的向往和热爱，为他们打开了一扇通往艺术世界的大门。

　　

　　兰楠，这名90后乡村教师，看上去像还没毕业的大学生。

　　说话轻声细语，圆圆的白脸蛋，笑起来右边有个浅酒窝——可爱的外表下，兰楠骨子里却是一个“女汉子”：坐第一班轻轨，倒两趟车到重庆北站后，乘高铁至垫江站，下了车再坐40公里的农村客运……每周一，从重庆市主城区赶往垫江县坪山小学的4小时路程，她雷打不动地坚持了7年多。

　　有人问她：“为什么不回城里当老师？”兰楠回答：“我喜欢教小朋友们画画，更喜欢教山里的孩子们画画。”

　　2017年，她从四川美术学院艺术设计专业毕业，大学室友是垫江人，“撺掇”她一起报考垫江县的美术教师岗位。谁承想，室友没考上，兰楠却中了榜，被分配到坪山小学。拿出地图一看，小学离县城还有40公里，太远了。家人一致反对，兰楠“心里头也‘打鼓’”，但经过一番思考，她还是决定试一试。

　　从山里捡回来的枯树，她漆成白色，在树枝上挂满学生绘制的带有家燕、山雀、猫头鹰、绿头鸭等形象的作品，还有手工编的灯笼；拿稻草扎成人的身形，外面用黏土“穿衣打扮”，看起来栩栩如生……“万物皆可美术。”在兰楠的带动下，越来越多的学生开始主动记录身边的风景，于是坪山小学顺势开起了一间乡村儿童美育工作坊，名字就叫“妙手生花”。

　　在工作坊里，她和乡村小朋友一同感受美、创造美：卖白柚的孃孃、路边的补鞋匠、头顶斗笠的农夫，孩子们的黑白线描画，笔法稚拙，却展现出对于身边生活场景的敏锐感受力。

　　边工作，边深造，攻读硕士学位的兰楠，结合工作经历，申报了“留守儿童绘本创作设计研究”的论文主题。3年时间里，她走访了150个学生家庭，顺利完成了论文的写作。在答辩时，她的研究生导师、重庆师范大学美术学院罗晓欢教授这样评价：“这才是在乡野间长出的作品！”

　　有了硕士学位，也有了基层工作经历，在乡村越扎越深的兰楠，反倒舍不得走了。前不久，她和美术组教师辅导学生们出版了《寻梦垫江》《觅饮入垫江》《坪山的未来式》等原创绘本。禹王宫、鹤游坪、自生桥等人文故事，牡丹花、恺之峰、龙溪河等生态名片，乃至赵牛肉、豆花饭这些地方美食，都被她和孩子们绘制下来，引起不少的关注。

　　已经毕业的学生刘凌菲，也参与了绘本的创作，“这幅画就是我拿马克笔画的！”去年教师节，她还送给老师一幅画，画是照着老师的微信头像创作的：兰楠站在青海湖边，拥抱着蓝天。乡村孩子们的天真纯粹，令兰楠难以忘怀：“和头像照片不同，画里我的肩膀旁，多了只展翅高飞的小鸟。刘凌菲说，她就是这只小鸟。”

　　两度获评重庆市优秀共产党员的兰楠，前段时间作为垫江优秀教师代表，加入了重庆市教育家精神市级宣讲团。宣讲PPT的最后一页，她用两句话作结：“一辈子学做教师，为乡村教育贡献我的全部力量。”

　　温婉如她，一旦道出心声，总是格外坚定。正如硕士毕业论文尾页的致谢部分，她这样感恩家人，似乎也在给自己打气：“让我可以没有任何顾虑，朝着自己的兴趣与爱好，活出想要的精彩。”

　　《 人民日报 》（ 2025年03月13日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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