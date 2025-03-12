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西北工业大学实施7大行动 AI赋能“总师型”人才培养

2025年03月12日16:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月12日电 （记者孙竞）记者从西北工业大学获悉，近年来，学校深化人工智能赋能本科人才培养，实施7大行动，持续推进“总师型”人才培养改革与创新。

这7大行动包括“AI+”三航专业智慧提升行动、“AI+”三航优质课程铸锻行动、“AI+”国防特色教材融凝行动、“AI+”做中悟实践能力跃升行动、“AI+”教学环境智慧升华行动、“AI+”教师授课能力提升行动和“AI+”教学质量提升行动。

作为首批设立人工智能本科专业的高校，西北工业大学不断强化AI赋能传统工科专业改造升级，近年来增设了机器人工程、数据科学与大数据技术、智能交互设计等人工智能深度融合的本科专业。学校大力推动AI赋能的“主专业+微专业”培养模式改革，设立智慧三航班，瞄准未来航空、航天、航海等基础性、关键性领域，成建制培养AI+三航“总师型”人才。

据介绍，西工大已开设200余门“AI+”通识通修、学科专业和素质拓展课程，并先后出版60余部“智能+陆海空天”相关领域的“AI+”教材和20多部“AI+”航空航天学科专业核心教材。

智能无人系统“做中悟”高阶项目式课程。校方供图

智能无人系统“做中悟”高阶项目式课程。校方供图

在西北工业大学机械基础与航空制造国家级虚拟仿真实验教学中心，AI赋能设备认知、探索提升和场景应用全链条，构建了智慧实践课程体系。在智能飞行机器人基地等多个AI领域创新实践基地，学生们可以进行人工智能科研训练。据了解，在该校2024年立项的大创项目中，人工智能相关项目占比达30%。

目前，西工大已建设AI驱动的“翱翔学堂”平台，促进教师数字化教学资源共享。通过基层教学组织研修工作坊、集体备课等活动，定期开放人工智能系列课程、数智化课程等课程供广大教师观摩，提升教师授课能力。

在“AI+”教学质量提升行动中，学校还打造了AI赋能的“全链条动态监测平台”，实时汇聚课程评价、课堂教学行为、学生作业质量、实验项目完成度、学科竞赛表现、学生成绩分析等各类数据，构建课程质量分析模型，聚焦课程质量关键问题，对课程进行全方位分析。

(责编：李昉、熊旭)

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