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北京教联体联盟在北京四中成立

2025年03月12日17:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月12日电 （记者孙竞）近日，“教联体背景下的育人新生态”研讨会在北京市第四中学举行。会上，北京教联体联盟正式成立。

北京四中副校长秦福来表示，多年来，北京四中将校家社共育作为重要抓手，探索出一系列创新模式。学校重新建构教联体背景下的家长学校，创新推出“四季课程”，面向家长开放课堂，分享教育理念和方法，推动校家社协同育人。未来，学校将继续深化校家社协同育人机制，借助北京教联体联盟平台，借力更多优质教育资源，为国家培养更多德才兼备、勇于创新的未来栋梁。

民盟北京市委妇女工作委员会副主任闫慧芬指出，在教联体建设中，资源整合是关键。民盟北京市委妇女工作委员会将进一步加强与妇联等组织的合作，共同探索家庭教育的新模式，让家庭成为孩子成长的温暖港湾。面对人工智能技术给教育带来的变革，一方面，要鼓励学校和教育机构积极引入人工智能技术，提升教学效率和质量；另一方面，也要关注技术带来的挑战。

北京市家庭建设促进会党建指导员、教联体工作委员会主任姚艳华介绍，北京市家庭建设促进会发起成立教联体工作委员会，将整合资源、明确目标，为人工智能时代人才培养赋能，探索新时代的育人模式。

据悉，北京教联体联盟将吸纳学校、街道社区、教育培训机构、公共服务单位、社会资源单位参与，发挥社会影响力和资源优势，探索未来人才培养。同时，依托家促会成员单位资源，建立项目平台，开展德育和思政教育、科学教育、阅读行动、社会责任教育、法制教育、文化传承等方面的主题活动，倡导家风家训，促进书香家庭、智慧家庭、学习型家庭、健康家庭、运动家庭建设，着力发展打造一批具有创新力和服务力的青少年人才培养新业态项目。

(责编：李昉、熊旭)

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