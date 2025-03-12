原标题：青海省博物馆展览进校园 学生近距离了解青海历史文化

图为学生参观展览。中新社记者 马铭言 摄

3月11日，青海省博物馆“1+3”主题流动展览走进西宁市城西区文逸小学，800余名小学生参观展览，参与“国宝音乐会”“土族娃娃布贴画”等社教课程。本次展览以青海历史文物展为主，青海非物质文化遗产精品展、青海考古成果展、百年青海革命文物目录展为辅，学生可近距离了解青海历史文化，感受多元民族文化魅力。

图为学生在“国宝音乐会”社教课中了解舞蹈纹彩陶盆。中新社记者 马铭言 摄

图为学生了解出土于青海省西宁市大通回族土族自治县的汉代鸾凤铜熏炉盖。中新社记者 马铭言 摄

图为学生在“国宝音乐会”社教课中体验吹陶埙。中新社记者 马铭言 摄

图为学生在“国宝音乐会”社教课中体验吹陶埙。中新社记者 马铭言 摄

图为学生通过展板了解出土于青海省海东市乐都区的辛店文化文物鹿纹彩陶瓮。中新社记者 马铭言 摄

图为学生参观青海省博物馆“1+3”主题流动展览，了解木舞俑。中新社记者 马铭言 摄

图为学生参观青海省博物馆“1+3”主题流动展览，了解在青海喇家遗址出土的齐家文化 · 玉三璜联璧。中新社记者 马铭言 摄

图为学生参与“土族娃娃布贴画”社教课。中新社记者 马铭言 摄

(责编：李昉、李依环)