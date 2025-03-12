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华中科技大学经济学院教授韩民春委员：四端发力共促“人工智能+”

2025年03月12日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：华中科技大学经济学院教授韩民春委员：四端发力共促“人工智能+”

今年的政府工作报告提出，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。

持续推进“人工智能+”行动，建议从产业、政府、民生和人才四个方面着手推进。一是聚焦产业，以智能制造助力传统产业转型升级，重点打造人工智能在类脑智能、量子信息等前沿科技和产业变革领域的应用场景。二是赋能政府，推动构建数据有序共享、互联互通的智能化政务云平台体系，打造高效智能的政府服务平台。三是关注民生，丰富“智慧医疗”应用场景，打造“智慧课堂”“智慧教室”和“智慧校园”。四是培养人才，加快构建高校新一代人工智能领域人才培养体系，不断加强人工智能学科建设和人才队伍建设。

（记者张胜采访整理）

(责编：李昉、李依环)

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